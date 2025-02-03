Який фрукт може згубити зір: його також не варто їсти тим, у кого підвищений цукор

Це манго. Лікарі запевняють, що регулярне і надмірне вживання цього фрукта може бути небезпечним як для зору, так і для загального здоров’я, ось чому.

Медики пояснили, що манго має потужну частку каротиноїдів і фруктози, саме ці речовини, якщо їх вживати у надмірній кількості, стають причиною порушення процесу обміну речовин в організмі. Надлишок каротиноїдів призводить до каротинемії – стану, через який шкіра та білок очей набувають оранжевого кольору. А це означає, що печінка не здатна впоратися з таким навантаженням, тому порушується здатність органу виводити токсини з організму.

До того ж, як зазначають дієтологи, манго провокує стрімке підвищення цукру в крові, бо має високий глікемічний індекс. А різкі перепади цукру можуть негативно впливають на судини сітківки ока, особливо у людей, схильних до діабету.

Офтальмологи радять вживати цей фрукт не часто, а дієтологи рекомендують взагалі від нього відмовитися, щоб уникнути проблем не лише із зором, а й зі стрибками цукру в крові. Медики також наголошують, що зберегти здоров’я очей допоможуть продукти з високим умістом вітамінів A, C і E, а також омега-3.

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