Який фрукт вважається еліксиром для щастя: знімає тривогу та піднімає настрій

Вчені довели, що цей екзотичний фрукт може впоратися зі стресом і напруженням.

Це ківі, його ще називають "китайським аґрусом", він містить купу корисних мікроелементів. Вчені з Нової Зеландії довели, що ківі має неоціненну користь для налагодження роботи нервової системи. Цей фрукт знімає напруження, стрес і тривогу, підвищуючи рівень щастя. Що не дивно, бо ківі містить вітаміни групи В й антиоксиданти, які вкупі налагоджують роботу центральної нервової системи без заспокійливих препаратів. Результати свого дослідження вчені виклали на порталі "New York Post".

Яка користь ківі для психічного здоров’я: дослідження науковців

Вчені, досліджуючи користь ківі для здоров’я людини, виявили те, що фрукт допомагає людям подолати тривогу та стрес і стати щасливішими. Це пов’язано з тим, що ківі містить вітамін С, який, окрім підвищення імунітету, здатен покращувати настрій і життєвий тонус.

В дослідженні взяло участь понад 150 осіб. Упродовж 4 тижнів учасникам експерименту давали добавки з вітаміном С або по два ківі. Потім науковці зібрали аналітичні дані про якість сну, емоційний стан та загальне самопочуття піддослідних. Вчені з’ясували, що ті, хто приймав вітамін С, і ті, хто їв ківі, мали зменшення тривоги, покращення настрою та підняття життєвого тонусу. До того ж, піддослідні почувалися значно щасливішими, ніж до проведення експерименту.

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