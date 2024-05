Який хліб найкорисніший: що треба знати перед тим, як його їсти

Мова йде про цільнозерновий хліб, який має аж сім корисних властивостей для нашого організму, як пише Eat This, Not That.

Яка користь цільнозернового хліба для організму людини

Повноцінне джерело клітковини. Дві скибочки такого хліба здатні забезпечити половину добової норми клітковини для нашого організму. Рослинна клітковина покращує травлення, розганяє метаболізм, здатна зміцнювати серце й судини, також запобігає онкологічним захворюванням.

