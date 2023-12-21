Який хліб треба обов’язково їсти: допомагає схуднути, рятує від набряків і зміцнює кістки

Повнішають не від хліба, а від його неправильного вживання – такий висновок зробили лікарі. Однак ті, хто дотримуються дієти, стараються не їсти його взагалі. Хоча цього робити не варто. Щоб вживання хліба не позначилося на вашій фігурі, просто не змішуйте його з жирними стравами і їжте не більше 120 грамів на день. А ще є кілька видів хліба, вкрай корисного для здоров’я, тому лікарі рекомендують їсти його щодня. Розповідаємо, які види хліба є найкориснішими і як його правильно вибрати.

Як вибрати корисний для здоров’я хліб

Якщо вибрати правильний сорт хліба, то це навіть допоможе позбутися зайвих кілограмів. Наприклад, є така хлібна дієта, на якій худнуть за допомогою дієтичних бутербродів з лососем чи відвареним м’ясом птиці. Один такий снек має всього до 100 калорій, а з’їсти їх можна до семи штук на день.

При виборі хліба варто орієнтуватися на такі показники: сорт борошна, кількість різноманітних домішок, солі та цукру. Краще вибирати хліб, що випечений із цільного зерна чи висівковий. Бо в ньому містяться оболонки, багаті на клітковину, вітаміни групи В, Е, залізо, цинк та селен. Він корисний як для загального здоров’я організму, так і не шкодитиме вашій фігурі.

Який хліб найкорисніший для здоров’я: 4 види

Житній хліб самий дієтичний, він містить утричі більше клітковини, ніж білий, і має всього 165 калорій. Цей продукт добре засвоюється організмом завдяки високому вмісту клітковини. Також він має особливу амінокислоту – лізин, яка грає визначну роль у побудові клітин шкіри, м’язів та сприяє еластичності судин.

самий дієтичний, він містить утричі більше клітковини, ніж білий, і має всього 165 калорій. Цей продукт добре засвоюється організмом завдяки високому вмісту клітковини. Також він має особливу амінокислоту – лізин, яка грає визначну роль у побудові клітин шкіри, м’язів та сприяє еластичності судин. Мультизерновий хліб. Такий хліб випікається із суміші борошна вищого ґатунку і насіння, містить лише 250 калорій. Дієтологи рекомендують їсти цей хліб на сніданок і перекуси.

Такий хліб випікається із суміші борошна вищого ґатунку і насіння, містить лише 250 калорій. Дієтологи рекомендують їсти цей хліб на сніданок і перекуси. Вівсяний хліб. Так як його випікають із вівсяного борошна, тут вівсянка також не втрачає своїх корисних властивостей. Такий хліб сприяє схудненню, знімає набряки, знижує рівень «поганого» холестерину в крові і позитивно впливає на кишківник. Вівсяний хліб має у складі борошна мідь, яка необхідна для насичення киснем організму і покращення роботи серця. Такий вид хліба містить всього 260 калорій.

Так як його випікають із вівсяного борошна, тут вівсянка також не втрачає своїх корисних властивостей. Такий хліб сприяє схудненню, знімає набряки, знижує рівень «поганого» холестерину в крові і позитивно впливає на кишківник. Вівсяний хліб має у складі борошна мідь, яка необхідна для насичення киснем організму і покращення роботи серця. Такий вид хліба містить всього 260 калорій. Висівковий хліб. Такий продукт особливо позитивно впливає на здоров’я за рахунок вмісту висівок. Які є зовнішньою оболонкою зерна, багатого на корисні мікроелементи і вітаміни групи В. Висівки здатні зменшувати калорійність хліба, тому прекрасно регулюють процеси травлення, допомагаючи очистити організм від шлаків, зайвої води та «поганого» холестерину. У висівковому хлібі міститься всього 227 калорій.

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