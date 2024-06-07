Який відомий вітамін провокує появу тромбозу: про це мало хто знає

У найбільшій групі ризику знаходяться люди, які мають густу кров, їм не варто їсти деяких продуктів.

Це вітамін К, який вкрай корисний для нашого організму, зокрема, для належної роботи серця й судин. Він відповідає за згортання крові, тому допомагає спинити кровотечі. Але його надлишок може призвести до утворення тромбів. Тому людям, що знаходяться у групі ризику, не можна приймати вітамін К і слід обмежити споживання деяких видів продуктів.

Які продукти містять найбільше вітаміну К

Вітамін К утворюється в організмі роботою позитивної мікрофлори кишківника. Також він поступає в організм разом з їжею. Найбільше цього вітаміну міститься у білокачанній капусті, печінці, яйцях, свинині, щавлі, гарбузах та петрушці. Також він є у томатах, картоплі, моркві, буряках, рибі, авокадо, молочних продуктах і кропі.

Вітамін К вкрай корисний для судин, гостроти зору та згортання крові. Але його надлишок небезпечний для людей, схильних до тромбозу. Тому споживання цих продукті краще обмежити тим, хто має густу кров.

Читайте також:

Лікарі рекомендують обов'язково їсти це м'ясо після 50: прискорює метаболізм і спалює зайвий жир

Вже час збирати липовий цвіт: кому потрібно пити липовий чай, користь та шкода напою

Що станеться з організмом, якщо їсти свинину щодня: про це мало хто знає