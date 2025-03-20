Якого вітаміну найчастіше не вистачає в організмі та як його компенсувати: поради лікаря

Зазвичай в організмі людини, особливо з віком, навесні не вистачає вітаміну D. Це викликає слабкість, проблеми зі сном і роздратованість. Втім нестачу можна компенсувати, і найкращий спосіб - здорове харчування, багате на вітаміни й мікроелементи.

Про це повідомив Отто Стойка, лікар Київського міського Центру профілактики хвороб МОЗ.

Втім, це можливо компенсувати їжею. Наприклад, вітамін є у морській рибі, в риб'ячому жирі, в яйці, у вершковому маслі. Також його забезпечує сонце, але з віком через шкіру воно засвоюється гірше.

Інші вітаміни також приходять до нас із їжею. Тому лікар радить слідкувати за харчуванням.

"Ягоди - це універсальне постачання вітамінів, антиоксидантів, мікроелементів. Тому свіжоморожені ягоди зараз не забувати їсти. Це важливо", - наголосив він.

Якщо у людини є втомлюваність, поганий сон, стрес, тоді варто проконсультуватися з лікарем. Він допоможе із призначенням аналізів та додаткових вітамінів у разі нестачі.

"Але є небезпека комплексів або штучних вітамінів у вигляді таблеток. Це вже концентрат, і може бути передозування. Людині може бути погано, різні можуть бути симптоми", - застеріг фахівець.

Раніше йшлося про те, як зрозуміти, чи достатньо вітаміну С ви споживаєте.

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