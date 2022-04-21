Якщо кишківник дає збій під час тривалого стресу: експертка розповіла, як відновити роботу ШКТ

Якщо кишківник дає збій під час тривалого стресу: експертка розповіла, як відновити роботу ШКТ

Якщо наш кишківник здоровий, ми теж.

Появі проблем з кишківником сприяють декілька факторів: харчування, відсутність розуміння що як впливає на органи, погана екологія, тривалий стрес, медикаменти, проблеми з печінкою і т.д.

" А Ще функціональні захворювання кишківника (ензимопатія, запалення та нефукнціональність органів), хронічні захворювання, ВЗК, спосіб життя, різке погіршення їжі та ритму, індивідуальні реакції, непереносності та псевдоалергії, на які давно не звертаєте уваги (кисломолочне, бобові, пшениця найчастіше)", – пише авторка блогу про здоровий спосіб життя та їжу Spoon! Анастасія Голобородько.

Щоб відновити якісну роботу органу, лише пробіотиків чи ферментації не достатньо.

Ключем стане ретельне пережовування та гідратація, комусь – харчування виключно на рослинній основі та виключення обробленого м'яса, комусь – їжа з легкого білка, без що не подразнює антинутрієнтами.

Стрес – ворог пускового механізму захворювань шлунка. Кишківник може відновлюватися лише у розслабленому стані

Здуття

Запор

Випорожнення 4+ разів на день

«Плавучий» кал

Це ознаки того, що ШКТ потрібна увага.

Нормалізація рівня інсуліну: включаємо цукор повністю. Проміжок між їжею 4-5 годин.

Знизити токсичне навантаження: паління, алкоголь, надлишкова та нащесерце кава, ароматизатори, хімоза – виключили (30 днів без кетчупу та майо, сосисок).

Легкий білок: риба, морепродукти, яйця, горіхи, насіння. Молочне та сири, м‘ясо – стоп.

Більше зелені. Цільні крупи безглютен ранок або обід.

Мінімізуємо глютен (овес, пшениця, жито) та лактозу/молочні білки. Бобові – замочувати і не кожен день.

Пити більше води, трав.

Основа раціону: овочі, зелень та білок. Голоду нема! Риба, великий салат, горіхи, гречка – цього достатньо.

Пребіотики щодня. Якщо запалення шкт раніше діагностовано – робота нейромедіаторами – ГАМК або габапентин, 5HTP, група В.

Якщо основні скарги - виражені нескінченні здуття: раціон FODMAP на 3 дні (не ускладнюйте - додаток FODMAP A до Z та просто перевіряти продукти, які є "зеленою" групою) та приймання ферментів обов'язково.

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