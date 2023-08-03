Якщо щодня пити молоко: що буде з нашим організмом

Безперечно, кожного з нас у дитинстві відправляли до магазину по молоко. І жодних питань не виникало: яке ж саме купувати. А зараз різновидів молока безліч – соєве, мигдалеве, рисове і навіть вівсяне. Але йтиметься саме про традиційне та звичне для нас коров’яче молоко. Це справжній скарб із вітамінів та корисних мікроелементів для нашого організму. Хоча сьогодні існує безліч суперечок навколо користі молока: одні кажуть, що його пити не можна, інші обома руками за користь та поживність цього продукту. Отже, чи можна пити молоко, і як воно впливає на наш організм – читайте далі.

Користь молока для організму

Цей продукт містить купу мікроелементів, які дуже корисні для нашого здоров’я. Хоча 100 мл містить 60 калорій, тому у разі зловживання додасть зайвих кілограмів. Але напій багатий на білки, жири, вуглеводи, магній, кальцій, фосфор, калій та цинк. Також містить вітаміни групи В та D. Це головне джерело амінокислот та білку тваринного походження – казеїну, що підтримують належну роботу всіх внутрішніх органів.

Основні корисні властивості молока:

Зміцнює зуби та кістки. 200 г молока дає 30% добової норми кальцію. Продукт також містить калій, магній та вітамін D, які сприяють засвоєнню кальцію, зміцненню та мінералізації кісткової тканини.

Підтримує здоров’я м’язів. Амінокислоти, що містяться в молоці, дуже корисні для нарощування м’язової тканини. Які також забезпечують організм необхідною кількістю енергії під час фізичних навантажень.

Сприяє належній роботі нервової системи. Молоко містить вітаміни групи В, які запобігають розвитку деменції. А від цієї хвороби ліків поки що не винайшли. Також якщо пити молоко, то мозок активно працюватиме, не буде тривожних станів та депресивного настрою. А вітамін D допоможе вберегти нейронну систему від руйнування.

Ще молоко нормалізує роботу кишківника та сприяє зміцненню імунної системи. Продукт особливо корисний для дітей, оскільки сприяє їхньому нормальному росту та розвитку.

Коли не варто вживати молоко

Молоко повинно входити до складу збалансованого харчування, тоді воно приноситиме користь дорослим та дітям. Не варто зловживати чи взагалі відмовлятися від нього. В середньому можна споживати на день 300 г молока, якщо немає жодних медичних протипоказань.

Зловживання молоком може призвести до деяких негативних наслідків.

Якщо пити понад дві склянки молока в день, то можна набрати зайвих кілограмів.

У разі зловживання виникає ризик розвитку захворювань на діабет та серцево-судинної системи. Можуть бути проблеми з обміном речовин в організмі, оскільки молоко містить насичені жири, і зловживання продуктом призведе до перевантаження кишківника та збою в роботі метаболізму.

Молоко стимулює підвищення інсуліну в організмі. Тому його слід вживати лише в першій половині дня і не пити під час перекусів.

Зловживання молоком може призвести до крихкості кісток, оскільки його корисна дія нівелюється. Також можуть бути висипання на обличчі.

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