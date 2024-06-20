Якщо швидко втомлюєтеся і постійно виснажені: що з’їсти, щоб відновити сили

На жаль, сьогодні практично кожна друга людина відчуває хронічну втому і постійне виснаження. Це пов’язано з багатьма факторами – стресові ситуації, недосипання, неправильне харчування тощо. Лікарі рекомендують боротися з цією проблемою за допомогою правильного раціону, який містив би всі необхідні корисні речовини, що потрібні організму для швидкого відновлення сил. Розповідаємо, які вітаміни наповнюють наше тіло енергією і що треба їсти від хронічної втоми.

Які корисні вітаміни та мінерали врятують від утоми

Щоб поновити запаси енергії, нашому організмові потрібні вітаміни та мінерали для її вироблення на клітинному рівні. Нам треба вживати їжу, яка б містила наступні речовини:

вітаміни групи В;

каротиноїди;

залізо;

магній;

калій;

білок;

вуглеводи.

Які продукти треба їсти, щоб подолати втому і швидко збадьоритися

Продукти, що містять тваринні білки. Це м’ясо, риба, молочні продукти та яйця. Яловичина, м’ясо птиці, свинина насичують наш організм коензимом, калієм, магнієм, вітамінами групи В, залізом. Ці корисні речовини здатні швидко відновити втрачені сили. Також побороти втому допомагають молочні продукти та яйця, які містять магній і вітамін В12.

Це м’ясо, риба, молочні продукти та яйця. Яловичина, м’ясо птиці, свинина насичують наш організм коензимом, калієм, магнієм, вітамінами групи В, залізом. Ці корисні речовини здатні швидко відновити втрачені сили. Також побороти втому допомагають молочні продукти та яйця, які містять магній і вітамін В12. Фрукти та ягоди містять вітаміни та мінерали, які допомагають нашому організму виробляти енергію і швидко долати втому. Краще їсти свіжі фрукти, у них міститиметься більше корисних поживних речовин. Це яблука, банани, чорниця, полуниця, лимони, апельсини, авокадо, які містять магній, калій, залізо та білок.

містять вітаміни та мінерали, які допомагають нашому організму виробляти енергію і швидко долати втому. Краще їсти свіжі фрукти, у них міститиметься більше корисних поживних речовин. Це яблука, банани, чорниця, полуниця, лимони, апельсини, авокадо, які містять магній, калій, залізо та білок. Овочі містять клітковину, калій, магній та рослинний білок, тому здатні швидко збадьорювати й долати хронічну втому. Це броколі, морква, цвітна капуста, шпинат, кабачки, батат тощо.

містять клітковину, калій, магній та рослинний білок, тому здатні швидко збадьорювати й долати хронічну втому. Це броколі, морква, цвітна капуста, шпинат, кабачки, батат тощо. Крупи – це потужне джерело вуглеводів для швидкого поновлення енергії. Цільнозернові каші містять залізо, білок, калій та магній для тривалого підтримання сил нашого організму. Лікарі рекомендують їсти коричневий рис, вівсянку, пшеницю, білий рис та гречку.

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