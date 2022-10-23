Якщо вам відмовляють у щепленні в Україні, що потрібно зробити: прості поради

Якщо вам відмовляють у щепленні — не погоджуйтесь.

Про це пише МОЗ.

Запитайте та занотуйте ім’я, прізвище, по батькові та посаду медичного працівника, який вам відмовляє, а також на якій підставі вас не хочуть вакцинувати.

Відсутність декларації з лікарем або місцевої прописки не може бути приводом для відмови. Наполягайте, що це незаконно.

Якщо заради вас не хочуть відкривати новий флакон коронавірусної вакцини, адже немає інших охочих, посилайтеся на лист МОЗ від 2 лютого 2022 року керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я ОДА про те, що відкривати флакон із багатодозною вакциною можна з приходом першого пацієнта.

Якщо розв'язати це питання так і не вдалося:

1. Зверніться до головного лікаря (керівника) медзакладу і поясніть суть проблеми.

2. Якщо це не допомогло, пишіть офіційну скаргу до департаменту/управління охорони здоров’я вашого міста чи області. Контакти — https://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja

3. Скаргу також можна подати, подзвонивши в контакт-центр МОЗ — 0 800 60 20 19, або заповнивши електронну форму за посиланням https://moz.gov.ua/zvernennja-gromadjan

Важливо! Усі щеплення за Національним календарем щеплень в Україні (https://bit.ly/MOZ_kalendar) та вакцинація від коронавірусу є безоплатними в державних чи приватних клініках України, які мають договір із Національною службою здоров’я.

Знайте свої права та вакцинуйтеся!

Нагадаємо, 28 вересня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні зростає кількість випадків захворювання на COVID-19, але госпіталізація перебуває на контрольованому рівні.

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