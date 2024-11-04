Якщо важко встати з ліжка – це може бути дисанія: що це таке

Йдеться не лише про підсилене відчуття сонливості, а про хронічну неспроможність встати з ліжка.

У листопаді прокидатися стало ще важче, оскільки цей момент знаменує початок зими, а ще невдовзі доведеться вставати з ліжка, коли надворі ще темно. Але якщо вам взагалі важко прокидатися, а не лише в такі періоди, у вас може бути дисанія.

Про це пише "BBC News Україна".

"Термін "дисанія" іноді використовують, аби описати відчуття під назвою "сьогодні я не хочу вставати з ліжка". Такий самий тип поведінки іноді можна спостерігати в тих, хто страждає від депресивних розладів", – розповів доктор Марк Селтер з Королівського коледжу психіатрії.

Дисанію ще офіційно не визнали захворюванням. Йдеться не лише про підсилене відчуття сонливості, а про хронічну неспроможність встати з ліжка.

Люди з дисанією можуть проводити у ліжку по кілька днів. Сама лише думка про те, щоб підвестися, викликає у них тривогу. Багато хто зізнається, що має "пристрасне бажання" повернутися назад до ліжка, тільки-но намагається його залишити.

Навряд чи у вас коли-небудь діагностують саме дисанію. Зазвичай це симптом, який свідчить про можливу депресію або синдром хронічної втоми.

Щоби з’ясувати, чи страждає хтось з ваших близьких на дисанію або клиноманію (це схожий термін, який описує бажання провести в ліжку весь день), доктор Селтер радить спершу переконатися, що в таких людей усе гаразд з фізичним самопочуттям.

Після цього доктор поцікавиться в пацієнта, що саме його турбує. За результатами розмови може бути встановлений діагноз про депресію. Саме вона часто викликає цілу низку проявів у фізичному самопочутті.

"Порушення сну, млявість, ранні пробудження – усе це тілесні ознаки депресії. Іноді це призводить до того, що людина повністю позбувається здатності рухатися. Люди з важкою депресією, наприклад, часом не можуть підняти руку, аби взяти склянку з водою", – розповів Селтер.

Якщо інші симптоми відсутні, це може означати, що такі люди просто бояться підвестися з ліжка. У такому разі це не те саме, що й дисанія.

Якщо ви не впевнені у тому, що ваша сонливість – це варіація норми, спробуйте змінити свої звички:

по-перше, намагайтеся стежити за тривалістю свого сну. Більшість дорослих потребує 6-9 годин сну;

ключовим також є відчуття розслабленості: наприклад, спробуйте прийняти ванну або зробити декілька вправ з йоги;

слід сховати подалі такі відволікальні об'єкти, як телефони та ноутбуки;

якщо все це не допомогло, можна спробувати зайнятися сексом. Адже на відміну від усіх інших видів фізичної активності, цей точно призведе до сонливості.

Якщо всі ці методи не допомагають, натомість нездатність прокидатися призводить до стресу і тривоги, слід звернутися до лікаря.

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