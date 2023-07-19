Якщо виникають судоми ніг під час руху, варто перевірити рівень холестерину: лікарі

Якщо ви часто відчуваєте судоми в ногах під час ходьби, це означає, що кровообіг в кінцівках порушений. Це створює ризик серйозних ускладнень.

Про це розповіли в матеріалі видання Express. Високий рівень холестерину означає, що у вас в крові надто багато жирної речовини, яку називають холестерином. Хоча спочатку це може і не викликати жодних проблем, проте з часом речовина накопичується, що призводить до блокування. Це може перешкоджати нормальному кровотоку по тілу.

За серйозних проблем це може навіть привести до невідкладних медичних випадків — інсульту або інфаркту. На жаль підвищений холестерин часто протікає безсимптомно. Тому багато людей навіть не здогадуються, що вони живуть з цим недугом.

Однак, якщо стан розвивався впродовж тривалого проміжку часу, можуть з'являтися певні ознаки.

Як пояснюють в Клініці Клівленда, з часом високий рівень холестерину призводить до накопичення бляшок в кровоносних судинах. Такий стан називають атеросклерозом. Люди з атеросклерозом стикаються з вищим ризиком розвитку багатьох захворювань.

Відбувається це тому, що судини виконують важливу роботу по всьому тілу. Отже, коли в них виникає якась проблема, то це викликає хвильовий ефект. Наприклад, захворювання периферичних артерій, коли атеросклероз виникає в артеріах рук або ніг. За даними клініки, однією з ознак цього стану є судоми в ногах, коли ви рухаєтесь або переміжна кульгавість.

Інші симптоми ж з'являються вже тоді, коли артерія заблокована на 60%.

Біль від судом може варіюватися від легкого до сильного. Зазвичай він зникає через кілька хвилин після того, як ви дасте ногам відпочити. Часто біль вражає обидві ноги одночасно, хоча в одній нозі він може бути сильнішим.

Також симптомами периферичних артерій можуть бути:

слабкість в кінцівках, оніміння;

випадіння волосся на ногах;

нігті на пальцях на ногах повільно ростуть, ламкі;

на стопах і ногах з'являються виразки, які не загоюються;

шкіра на ногах змінює колір (стає блідішою або синіє);

шкіра блистить.

Якщо ви помітили один або кілька симптомів, варто звернутися до лікаря.

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