Якщо є проблеми з пам’яттю й увагою: що треба їсти для покращення роботи мозку

Мозок відповідає за безперебійне серцебиття й дихання, дозволяє рухатися, відчувати й думати, тому наше завдання – підтримувати його належну роботу.

Розповідаємо, що треба їсти, щоб активувати роботу мозку, покращити пам’ять та концентрацію уваги.

Жирна риба

Лосось, тунець, тріска, сардини, скумбрія й анчоуси містять поліненасичені жирні кислоти омега-3, які є вкрай важливими для належної роботи мозку. Вчені довели, що вживання риби покращує кровоток у мозку, підвищуючи в ньому уміст кисню. А це прямо впливає на оздоровлення та поліпшення роботи цього вкрай важливого органу. Також науковці довели, що регулярне приймання риб’ячого жиру покращує пам’ять і концентрацію. Медики рекомендують вживати жирну рибу не менше двох разів на тиждень.

Ягоди чорниці та лохини

Ці види ягід містять купу вітамінів та антиоксидантні сполуки, які вкрай важливі для належної роботи мозку та гарної пам’яті. Ягоди можна вживати як у сирому, так і в замороженому вигляді, вони будуть однаково корисними.

Хліб із борошна грубого помелу

Такий вид хлібу – це потужне джерело повільних вуглеводів, які заряджають наш мозок енергією. Також корисний хліб із цільного зерна, бо містить купу мінералів, вітаміни групи В і К, які вкрай необхідні для оновлення мозку на клітинному рівні.

Какао і чорний шоколад

Боби какао містять флавоноїдні сполуки – це природні антиоксиданти, які корисні не лише для роботи мозку, а й для всіх систем організму, так як захищають його клітини від старіння та впливу вільних радикалів. Тому кожного дня варто з’їдати хоч трохи чорного шоколаду та частіше пити какао, особливо взимку, бо цей напій здатен зігрівати та поліпшувати настрій.

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