Якщо їсти цей фрукт перед сном, можна позбутися безсоння

Учені дізналися про нову, раніше невідому властивість ківі, яка може істотно вплинути на пришвидшення засинання та якість сну.

Науковці встановили, що регулярне вживання ківі перед сном допомагає швидше заснути та позбутися безсоння. Це пов'язано з високим вмістом серотоніну й антиоксидантів, які допомагають регулювати біологічні ритми організму. Це сенсаційне відкриття вже привернуло увагу дієтологів і медиків, які розглядають можливість включення ківі до рекомендацій для людей, які страждають на безсоння.

Науковці зібрали групу піддослідних, як скаржилися на порушення сну та безсоння. Упродовж чотирьох тижнів учасники експерименту кожного дня їли по два ківі. Було встановлено, що якість сну піддослідних покращилася в рази, вони швидко засинали і не прокидалися посеред ночі.

Яка шкода ківі для організму: кому його краще не вживати

Ківі, як і більшість екзотичних фруктів, містить у своєму складі алергени. Тож варто спочатку перевірити, чи немає на нього алергічної реакції. Не слід їсти ківі тим, хто має захворювання шлунку чи кишківника. Особливо тим людям, у яких підвищена кислотність шлунку. Не можна вживати фрукт, якщо є захворювання нирок та сечовидільної системи.

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