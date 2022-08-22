Яку безкоштовну медичну допомогу можуть отримати українці в амбулаторних умовах – роз’яснення НСЗУ

На амбулаторному рівні забезпечуються консультації, діагностика, спостереження за перебігом лікування, роблять дослідження та навіть деякі хірургічні операції, які не потребують цілодобового контролю за станом пацієнта.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України.

Така допомога є безоплатною, якщо у пацієнта є направлення та укладена декларація з лікарем. До якого закладу звертатися, пацієнт обирає сам - прив’язки до місця проживання чи реєстрації немає.

Амбулаторна допомога надається в закладах, що уклали договір з НСЗУ за пакетом “Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація в амбулаторних умовах”. Такі заклади зобовʼязані мати щонайменше вісім фахівців різного профілю. Зокрема, це такі фахівці, як гінеколог, гематолог, дерматовенеролог, нейрохірург, психіатр, сексопатолог, сурдолог, нарколог, фізіотерапевт, фтизіатр для дорослих і дітей та інші.

Щоб знайти заклад, де можна отримати амбулаторну консультацію, потрібно зателефонувати до НСЗУ за номером 16-77 та дізнатись контакти найближчих амбулаторій, з якими Національна служба здоров’я уклала договір. Потім – перетелефонувати в заклад та дізнатися, чи є там відповідний фахівець.

Медична допомога надається безоплатно за наявності направлення. Під час війни направлення може бути як електронним, так і паперовим. Його виписує сімейний лікар, терапевт, педіатр або закріплений лікар. Зверніть увагу, що закріплений лікар та лікар-фахівець може виписати пацієнту направлення на будь-які необхідні дослідження та консультації. Звертатися за кожним направленням до сімейного лікаря не потрібно.

Гінеколог, психіатр, фтизіатр, нарколог, стоматолог та закріплений лікар, тобто той, у якого спостерігається пацієнт, приймають без направлення. Також без направлення приймають пацієнтів у невідкладному стані.

У межах пакета “Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація в амбулаторних умовах” держава оплачує лікарням консультації всіх наявних у штаті спеціалістів, а також проведення інструментальних та лабораторних досліджень, які необхідні пацієнту для отримання якісної діагностики та лікування.

Наприклад, загальноклінічні та біохімічні аналізи, такі як загальний аналіз крові, тест на тропінін, тести на вітаміни, а також бактеріологічні дослідження, цитологічні, імунологічні, гормональні (наприклад, на тироксин, кортизол, тестостерон, норадреналін, естрадіол, інсуліноподібний фактор росту -1 (ІФР-1) дослідження слуху, зору, МРТ, УЗД та інші. Тобто для пацієнта вони також мають бути безоплатні.

В амбулаторних умовах вагітні жінки мають право на безоплатне ведення вагітності лікарем-гінекологом. Для цього у Програмі медичних гарантій передбачений окремий пакет, за яким вагітні можуть отримати безоплатно як консультації та огляди лікарів, так і всі необхідні аналізи та дослідження.

На амбулаторному рівні забезпечується лікування пацієнтів методами гемодіалізу та перитонеального діалізу. Їх здійснюють заклади, що уклали договір з НСЗУ на відповідні пакети послуг.

За цим напрямом для пацієнта безоплатні не тільки процедури, а й супутні консультації, дослідження, контроль ефективності лікування, забезпечення необхідними лікарськими засобами відповідно до Національного переліку. Підставою для надання послуг є направлення від нефролога та встановлений діагноз.

"У фокусі роботи НСЗУ - інтереси пацієнта. Якщо стан пацієнта і його клінічні показання дозволяють йому отримувати медичну допомогу амбулаторно, а не в стаціонарі, НСЗУ сплатить медзакладу за таку послугу", – зазначають фахівці НСЗУ.

Нагадаємо, у Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканин розміром в 15 см.

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