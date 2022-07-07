Яку безкоштовну стоматологічну допомогу можна отримати в Україні - розʼяснення НСЗУ

Захворювання зубів та ротової порожнини може впливати на здоровʼя людини: на імунітет, обмін речовин, на слух та зір, спричиняти захворювання серця та серцево-судинної системи, печінки, нирок та багато іншого.

Не ігноруйте профілактичні огляди ротової порожнини та не відкладайте лікування зубів.

В межах Програми медичних гарантій 2022 в Україні можна отримати безоплатно невідкладну стоматологічну допомогу. А для дітей - безоплатна і планова стоматологія.

До переліку безоплатних стоматологічних послуг входять такі:

Первинний огляд та оцінка стану стоматологічного здоров’я дорослих та дітей;

Ургентна та планова допомога дітям до 18 років з необхідними супутніми інструментальними дослідженнями (такими як внутрішньоротова рентгенографія, позаротова рентгенографія, що проводяться у закладі) та своєчасним знеболенням на всіх етапах діагностики та лікування;

Ургентна допомога дорослим зі своєчасним знеболенням;

Хірургічні втручання під час надання ургентної стоматологічної допомоги дорослим та дітям;

Обовʼязкові медичні профілактичні огляди учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років.

Ургентна стоматологічна допомога

Це усунення гострого болю та лікування станів, які загрожують життю. Наприклад, пульпіт, перелом зуба, невралгія трійчастого нерва, хімічний опік слизової рота, слинокам’яна хвороба, карбункули, фурункули, травми м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки.

Планова стоматлогія

Це проблеми, які не загрожують життю безпосередньо, але потребують медичного втручання. Наприклад, лікування карієсу, чистка зубного каменя тощо.

Зверніть увагу, що планова стоматологічна допомога для дорослих - платна. Оплата за послугу здійснюється офіційно у касу закладу за тарифом, який встановлює власник медзакладу.

Також Програма медичних гарантій 2022 не покриває послуги протезування та ортодонтії ані дорослим, ані дітям.

Алгоритм отримання безоплатної стоматологічної допомоги в межах Програми медичних гарантій

Направлення до стоматолога може виписати лікар первинної допомоги. Проте отримати безоплатну стоматологічну допомогу можна і за самозверненням до відповідного фахівця: стоматолога, дитячого стоматолога, стоматолога-хірурга тощо. Зателефонуйте в контакт-центр НСЗУ та дізнайтесь адреси та контакти найближчих закладів, що уклали договір з Національною службою здоровʼя України на надання стоматологічної допомоги. Зверніться в заклад та запишіться на прийом.

Нагадаємо, майже 700 тис. українців не отримали другу дозу вакцини проти COVID-19, ще понад 14 млн не зробили бустерне щеплення.