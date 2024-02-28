Яку їжу треба виключити з раціону після 40, щоб не спровокувати ожиріння

Лікарі не рекомендують вживати цю їжу після сорока років, бо вона може спровокувати ожиріння, діабет, серцево-судинні захворювання і передчасне старіння.
Щоб бути здоровими, активними і довго жити, варто турбуватися про своє харчування. А після сорока років це стає першочерговим завданням. Оскільки в організмі сповільнюються всі процеси, складніше засвоюється важка їжа, що провокує зайву вагу і загальні проблеми зі здоров’ям, Розповідаємо, яких продуктів варто уникати після сорока років, щоб залишатися здоровими та стрункими упродовж усього життя.
Які продукти треба виключити з раціону після 40
- Йогурти з добавками. Такий продукт містить вкрай багато цукру, який впливає на набір зайвих кілограмів і передчасне старіння шкіри. Після 40 років наша шкіра починає стрімко старіти, бо сповільнюється вироблення колагену, який відповідає за її пружність та еластичність. А надлишкове вживання цукру провокує руйнування еластину, через що з’являються зморшки.
- Солодкі газовані напої. За висновками досліджень учених така вода може провокувати ожиріння, онкологію і навіть безпліддя. Так як у ній міститься багато цукру та штучних домішок, тому солодку газовану воду варто виключити зі свого раціону.
- Слабоалкогольні напої. Після сорока років нашому організмові важко справлятися з алкоголем. Пиво і різноманітні слабоалкогольні коктейлі значно швидше зневоднюють наш організм, що викликає передчасне старіння шкіри.
- Білий хліб. Такий виріб підлягає глибокій обробці, під час якої втрачаються всі корисні речовини. Зате купа домішок може спровокувати побічні ефекти у вигляді ожиріння, розвитку діабету ІІ типу і проблем із серцево-судинною системою.
- Вегетаріанські бургери. Відсутність у їжі достатньої кількості вітаміну В12 провокує появу сивини. Тому варто включити в раціон після сорока яловичину, якої немає у вегетаріанських бургерах. Зате цей продукт містить купу шкідливих штучних барвників та замінників.
- Замінники цукру. Насправді, від цього продукту більше шкоди, ніж користі. У штучних замінниках цукру міститься багато токсинів, з яким печінка погано справляється, бо після 40 років процеси в організмі сповільнюються. У результаті ви можете набрати зайву вагу лише через те, що замінюєте цукор штучними підсолоджувачами.
- Продукти з пестицидами. Варто уникати овочів та фруктів, які вирощені у штучних умовах за допомогою хімії. Така їжа впливає на погіршення обміну речовин та роботу печінки, що може спровокувати ожиріння.
- Маргарин. У цьому продукті містяться транс-жири, які негативно впливають на рівень холестерину в крові. Через надмірне вживання десертів та випічки з маргарином можуть виникнути проблеми із серцем та судинами.
- Солоні продукти. Солона їжа провокує затримку рідини в організмі, через що з’являються набряки на тілі та обличчі. Якщо є проблема ранкових мішків під очима, це може бути ознакою того, що ви вживаєте багато солоної їжі.
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