Японські вчені назвали напій, який покращує якість сну людей похилого віку

Науковці з Центрального науково-дослідного інституту Сідзуокі в Японії встановили, що зелений чай матча покращує сон і когнітивні функції у літніх людей.

Результати дослідження стосовно користі зеленого порошкоподібного чаю опубліковані в журналі PLOS ONE.

Як чай матча впливає на здоров'я літніх людей: дослідження вчених

Японські дослідники проаналізували вплив чаю матча на когнітивні функції та сон літніх людей. В експерименті брали участь сто піддослідних похилого віку. До проведення дослідження 64 добровольці мали порушення когнітивних функцій, які проявлялися частковою втратою пам’яті та розсіяністю. Інші піддослідні мали легкі порушення, робота їхнього мозку була менш активною, ніж у ровесників.

Науковці поділили учасників дослідження на дві групи. Перша група приймала капсули, які містили по 2 грами порошку матча, другій давали капсули з вітамінами. Через рік учені проаналізували зміни в когнітивних функціях і якості сну обох груп.

Результати експерименту показали, що ті люди, які вживали капсули з порошкоподібним чаєм, мали значне покращення роботи мозку і якості сну.

Які цікаві факти про зелений чай матча

Урожай чаю збирають вручну лише раз на рік.

Матча містить у 137 разів більше антиоксидантних сполук, ніж звичайний зелений чай.

Напій підвищує фізичну витривалість на 35%.

Матчу варто пити для профілактики ракових захворювань. Бо цей чай містить катехіни – антиоксиданти, які нівелюють вплив вільних радикалів.

Японські ченці заварюють матчу для медитацій. Напій містить амінокислоту L-Theanine, яка стимулює синтез альфа-хвиль, що розслаблюють, але не викликають сонливості чи нервозності.

Матча робить людей щасливими, бо напій стимулює вироблення гормонів дофаміну й серотоніну, які піднімають настрій, сприяють кращій роботі пам'яті та концентрації уваги.

Матчу не тільки п'ють. Порошок чаю використовують для приготування десертів та інших страв в якості натурального барвника. Кондитери додають порошок в шоколад, цукерки, різноманітну випічку і морозиво.

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