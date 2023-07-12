Язик курця став зеленим та волохатим – фото

Американець звернувся з проблемою до медиків.

Язик чоловіка з Огайо став зеленим та волохатим через передбачувану реакцію на куріння сигарет під час приймання антибіотиків.

Дослідження, яке детально описує цей випадок, було опубліковано в New England Journal of Medicine.

64-річний американець, який повідомив про вживання тютюну, звернувся до клініки первинної медико-санітарної допомоги з двотижневим анамнезом зміни кольору язика.

Приблизно за 21 день до звернення він пройшов курс антибіонтиків, коли лікував періодонтальну інфекцію.

Його язик мав подовжені ниткоподібні сосочки і зелений відтінок. Йому поставили діагноз волохатий язик – доброякісне захворювання, при якому відбувається подовження та знебарвлення ниткоподібних сосочків на поверхні язика.

Зелений волохатий язик / Фото: New England Journal of Medicine

Повідомляється, що серед факторів ризику куріння, зневоднення, погана гігієна ротової порожнини та використання протимікробних препаратів. Хоча зміна кольору язика часто буває чорною, також можлива зміна на коричневий, жовтий або зелений кольори.

Медики порекомендували пацієнту обережно очищати поверхню язика зубною щіткою чотири рази на день, а також кинути курити.

Через пів року зовнішній вигляд язика повернувся до норми, попри те, що пацієнт продовжував курити.

Нагадаємо, у Львові медики витягнули з ока дівчини 14-сантиметрового гельмінта. Вона два роки не зверталась до медиків.

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