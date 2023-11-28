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Є дуже небезпечним: у МОЗ дали поради, як діяти під час переохолодження

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Є дуже небезпечним: у МОЗ дали поради, як діяти під час переохолодження

Зима / Фото: pixabay.com

У відомстві наголошують, що загальне переохолодження є дуже небезпечним.

В Україні вирує негода. Один із найбільших ризиків, які несе із собою зима - холодова травма або переохолодження.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.  

У відомстві наголошують, що загальне переохолодження розвивається поступово і є дуже небезпечним.

Що робити, якщо виявили ознаки загального переохолодження:

  • перш ніж надавати допомогу переконайтеся, що вам, постраждалій людині і іншим не загрожує небезпека. Тільки тоді можна перейти до наступного кроку;
  • перемістіть людину до теплого приміщення;
  • заспокойте її та поясніть свої подальші дії;
  • викличте екстрену медичну допомогу, дотримуйтеся вказівок диспетчера;
  • зніміть з людини холодний, вологий одяг;
  • якщо вона при тямі, дайте їй безалкогольні теплі напої;
  • накрийте людину термопокривалом/покривалом;
  • забезпечте їй постійний нагляд до приїзду медиків;
  • якщо до приїзду лікарів стан людини погіршується, повторно зателефонуйте диспетчеру екстреної медичної допомоги;
  • за можливості зберіть у людини чи тих, хто поряд, всю можливу інформацію щодо обставин отримання холодової травми. 

Зрештою після усіх проведених заходів передайте людину медикам або диспетчеру.

Нагадаємо, у Києві та трьох областях через потужні снігопади загинуло 10 людей, ще 23 - постраждали.

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Дата публікації
Перегляди
188
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