Є дуже небезпечним: у МОЗ дали поради, як діяти під час переохолодження

У відомстві наголошують, що загальне переохолодження є дуже небезпечним.
В Україні вирує негода. Один із найбільших ризиків, які несе із собою зима - холодова травма або переохолодження.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
У відомстві наголошують, що загальне переохолодження розвивається поступово і є дуже небезпечним.
Що робити, якщо виявили ознаки загального переохолодження:
- перш ніж надавати допомогу переконайтеся, що вам, постраждалій людині і іншим не загрожує небезпека. Тільки тоді можна перейти до наступного кроку;
- перемістіть людину до теплого приміщення;
- заспокойте її та поясніть свої подальші дії;
- викличте екстрену медичну допомогу, дотримуйтеся вказівок диспетчера;
- зніміть з людини холодний, вологий одяг;
- якщо вона при тямі, дайте їй безалкогольні теплі напої;
- накрийте людину термопокривалом/покривалом;
- забезпечте їй постійний нагляд до приїзду медиків;
- якщо до приїзду лікарів стан людини погіршується, повторно зателефонуйте диспетчеру екстреної медичної допомоги;
- за можливості зберіть у людини чи тих, хто поряд, всю можливу інформацію щодо обставин отримання холодової травми.
Зрештою після усіх проведених заходів передайте людину медикам або диспетчеру.
Нагадаємо, у Києві та трьох областях через потужні снігопади загинуло 10 людей, ще 23 - постраждали.
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