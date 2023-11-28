Є дуже небезпечним: у МОЗ дали поради, як діяти під час переохолодження

У відомстві наголошують, що загальне переохолодження є дуже небезпечним.

В Україні вирує негода. Один із найбільших ризиків, які несе із собою зима - холодова травма або переохолодження.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Також читайте Снігова негода в Україні: насувається новий циклон

У відомстві наголошують, що загальне переохолодження розвивається поступово і є дуже небезпечним.

Що робити, якщо виявили ознаки загального переохолодження:

перш ніж надавати допомогу переконайтеся, що вам, постраждалій людині і іншим не загрожує небезпека. Тільки тоді можна перейти до наступного кроку;

перемістіть людину до теплого приміщення;

заспокойте її та поясніть свої подальші дії;

викличте екстрену медичну допомогу, дотримуйтеся вказівок диспетчера;

зніміть з людини холодний, вологий одяг;

якщо вона при тямі, дайте їй безалкогольні теплі напої;

накрийте людину термопокривалом/покривалом;

забезпечте їй постійний нагляд до приїзду медиків;

якщо до приїзду лікарів стан людини погіршується, повторно зателефонуйте диспетчеру екстреної медичної допомоги;

за можливості зберіть у людини чи тих, хто поряд, всю можливу інформацію щодо обставин отримання холодової травми.

Зрештою після усіх проведених заходів передайте людину медикам або диспетчеру.

Нагадаємо, у Києві та трьох областях через потужні снігопади загинуло 10 людей, ще 23 - постраждали.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.