Є майже на кожній кухні: ці дві спеції можуть допомогти знизити холестерин

Які спеції знижують холестерин — названо дві найкорисніші / © Freepik

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Деякі звичні спеції можуть стати корисним доповненням до раціону людей, які стежать за рівнем холестерину. Дієтологи виокремлюють корицю та часник — дослідження пов’язують їхнє вживання зі зниженням рівня так званого «поганого» холестерину.

Про це пише Verywell Health із посиланням на дієтологинь Кері Ганс і Вітні Стюарт.

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Кориця

За словами Ганс, кориця може впливати на те, як організм переробляє жири та холестерин. Низка досліджень свідчить, що ця спеція здатна дещо знижувати загальний холестерин та рівень ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), зокрема у людей із діабетом. Водночас результати досліджень не є однозначними.

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Корицю можна додавати до вівсянки, йогурту, кави та смузі, а також використовувати для приготування овочів та інших страв. Вона містить циннамальдегід і поліфеноли — рослинні сполуки, які також пов’язують зі зменшенням запалення та підтриманням нормального рівня цукру в крові.

Часник

Стюарт серед приправ для контролю холестерину віддає перевагу часнику. Під час його подрібнення утворюються сірковмісні сполуки, зокрема аліцин. За словами дієтологині, вони можуть сповільнювати вироблення холестерину печінкою, а антиоксидантні властивості часнику — захищати ЛПНЩ від окислення, пов’язаного з утворенням бляшок в артеріях.

Щоб дати аліцину час утворитися, фахівчиня радить подрібнити або розчавити часник і залишити його приблизно на 10 хвилин перед термічною обробкою.

Часник можна додавати до овочів, бобових, супів, хумусу та інших страв. Підійде й часниковий порошок.

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Водночас експертки наголошують: ані часник, ані кориця не є самостійним способом лікування високого холестерину та не можуть замінити призначені лікарем препарати. Найбільше значення має загальний раціон і спосіб життя.

Нагадаємо, раніше експерти назвали новий продукт, що може покращувати настрій. Він також є чудовою складовою збалансованого раціону і може підтримати організм.

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