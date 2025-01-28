Єдина у світі людина зі свинячим органом прожила рекордні два місяці

Жінка зі штату Алабама, США, подолала важливий рубіж, ставши реципієнткою пересадженого свинячого органу, яка найдовше прожила – Тована Луні здорова і сповнена енергії зі своєю новою ниркою вже 61 день і продовжує жити. До слова, у травні минулого року помер перший у світі чоловік зі свинячою ниркою. Він прожив менше двох місяців.

Енергійне одужання Луні є моральним стимулом у прагненні зробити трансплантацію від тварини до людини реальністю, пише Medical Xpress. Лише четверо інших американців отримали надзвичайно експериментальні трансплантації генно-редагованих свинячих органів – два серця і дві нирки – і жоден із них не прожив понад два місяці.

"Якби ви побачили її на вулиці, ви б і гадки не мали, що вона єдина людина у світі, яка ходить зі свинячим органом, що функціонує", - сказав доктор Роберт Монтгомері з Нью-Йоркського університету Лангоне, який керував операцією з трансплантації Луні.

Монтгомері назвав функцію нирок Товани "абсолютно нормальною". Лікарі сподіваються, що вона зможе виїхати з Нью-Йорка, де вона тимчасово проживає для посттрансплантаційних обстежень, до свого будинку в Гадсдені, штат Алабама, приблизно через місяць.

"Ми досить оптимістично налаштовані на те, що це продовжуватиме працювати і працюватиме добре протягом, знаєте, значного періоду часу", - сказав він.

Вчені генетично змінюють свиней, щоб зробити їхні органи більш схожими на людські, щоб вирішити проблему гострої нестачі людських органів, придатних для трансплантації. Понад 100 000 людей перебувають у списку на трансплантацію в США, більшість з них потребують нирки, і тисячі помирають в очікуванні.

Трансплантація свинячих органів досі була випадком "використання зі співчуття", експериментами, які Управління з контролю за продуктами і ліками дозволяє лише за особливих обставин для людей, які не мають інших варіантів.

Нечисленні лікарні, які їх проводять, обмінюються інформацією про те, що спрацювало, а що ні, готуючись до перших у світі офіційних досліджень ксенотрансплантації, які, як очікується, розпочнуться цього року. Компанія United Therapeutics, яка надала нирку Луні, нещодавно звернулася до Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів з проханням дозволити розпочати випробування.

Те, як почувається Луні, є "дуже цінним досвідом", - сказав доктор Тацуо Кавай з Массачусетської лікарні, який минулого року керував першою у світі трансплантацією свинячої нирки і співпрацює з іншим розробником свинячих нирок, компанією eGenesis.

Кавай зазначив, що Тована була набагато здоровішою, ніж попередні пацієнти, тому її успіхи допоможуть у наступних спробах. "Ми повинні вчитися один у одного", - сказав він.

1999 року Луні пожертвувала нирку своїй матері. Пізніше ускладнення вагітності спричинили високий кров'яний тиск, який пошкодив її нирку, що залишилася, і зрештою вона відмовила, що є неймовірною рідкістю серед живих донорів. Вона провела вісім років на діалізі, перш ніж лікарі дійшли висновку, що вона, швидше за все, ніколи не отримає донорський орган – у неї розвинувся надвисокий рівень антитіл, аномально підготовлених для атаки на іншу людську нирку.

Тож 53-річна Луні вирішила взяти участь в експерименті на свинях. Ніхто не знав, як це спрацює у когось "високочутливого" до цих гіперактивних антитіл.

Виписавши пацієнтку через 11 днів після операції 25 листопада, команда Монтгомері ретельно відстежувала її одужання за допомогою аналізів крові та інших вимірювань. Приблизно через три тижні після трансплантації вони помітили ледь помітні ознаки початку відторгнення – ознаки, які вони навчилися шукати завдяки експерименту 2023 року, коли нирка свині працювала протягом 61 дня в організмі померлого чоловіка, чиє тіло було пожертвуване для досліджень.

Монтгомері сказав, що вони успішно вилікували Луні, і відтоді не було жодних ознак відторгнення, а декілька тижнів тому вона зустрілася з родиною, яка стояла за дослідженнями на тілі померлого.

"Мені дуже приємно усвідомлювати, що рішення, яке я ухвалила щодо використання мого брата в Нью-Йоркському університеті, було правильним і допомагає людям", - сказала Мері Міллер-Даффі з Ньюбурга, штат Нью-Йорк.

Луні, зі свого боку, намагається допомогти іншим, слугуючи, як каже Монтгомері, послом для людей, які звертаються до неї через соціальні мережі, ділячись своїми стражданнями від довгого очікування на трансплантацію і цікавлячись свинячими нирками.

Один із них, за її словами, розглядав можливість ксенотрансплантації в іншій лікарні, але був наляканий і не знав, чи варто продовжувати.

"Я не хотіла переконувати його, робити це чи ні", - сказала Луні. Замість цього вона запитала, чи він релігійний, і закликала його молитися, "не відступати від своєї віри, від того, що підказує серце".

"Я люблю розмовляти з людьми, люблю допомагати людям", - додала вона. "Я хочу бути для вчених чимось на кшталт навчального посібника, щоб допомагати іншим".

Неможливо передбачити, як довго працюватиме нова нирка Луні, але якщо вона відмовить, вона зможе знову отримувати діаліз.

"Правда в тому, що ми не знаємо, які будуть наступні перешкоди, тому що це вперше, коли ми зайшли так далеко", - сказав Монтгомері. "Нам доведеться продовжувати пильно стежити за її станом".

Нагадаємо, чоловік помер після того, як підхопив рак легень від донора печінки. Лікарі заявили, що клітини пухлини були занадто малими, щоб їх можна було виявити, тому печінка була визнана безпечною для пересадження.

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