Європу накриває смертоносний "тепловий купол": лікарі розповіли, як пережити екстремальну спеку

Лікарі нагадали головні правила безпеки під час аномальної спеки

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Наприкінці червня 2026 року жителі багатьох європейських країн опинилися під впливом потужного антициклону, який приніс із собою так званий «тепловий купол» без дощів і хмар. Через тривалу спеку на рівні 40 градусів медики закликають людей негайно вжити захисних заходів, щоб не допустити масових теплових ударів чи загострення серцево-судинних хвороб.

Про правила захисту від цієї екстремальної погодної аномалії розповідає Egészség Kalauz.

Правила виживання у спеку

Фахівці радять мінімізувати перебування на сонці, пити багато води та обов’язково відновлювати втрачені з потом мінерали. Крім того, необхідно подбати про домашніх тварин, які зараз особливо потребують затінку та постійного доступу до свіжої прохолодної води.

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Також уникайте будь-яких фізичних навантажень, щоб максимально відтермінувати небезпечне виснаження організму, та харчуйтеся легкими низькокалорійними стравами.

«Головну небезпеку становить не одноразовий стрибок температури, а тривале безперервне екстремальне теплове навантаження, особливо коли вже немає нічного охолодження», — попереджають фахівці.

Безпека на вулиці та в дорозі

Оскільки поточний рівень ультрафіолетового випромінювання значно перевищує екстремальну позначку 8, навіть під час відпочинку біля водойм слід категорично уникати сонця в полуденні години. Усі справи та прогулянки на свіжому повітрі краще планувати винятково на ранній ранок або пізній вечір. Крім того, водіям необхідно бути максимально обережними за кермом через високий ризик аварій.

«У спеку наші рефлекси суттєво сповільнюються, а салони перегрітих автомобілів миттєво стають небезпечними для життя», — наголошують експерти.

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Нагадаємо, лікар застеріг від популярних способів охолодження під час спеки. Знімати весь одяг чи стрибати у холодну воду під час спеки — помилка, яка може тільки зашкодити вашому організму.

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