Їх не можна запивати кавою та чаєм, бо ці продукти миттєво відкладуться шаром жиру на животі

Лікарі вкрай негативно ставляться до ранкових та вечірніх перекусів з кавою або чаєм. Тому не рекомендують запивати цими напоями деякі продукти, оскільки це може призвести до наростання зайвої жирової тканини на животі та сідницях. Розповідаємо, які продукти не варто запивати цими напоями, особливо зранку, щоб не мати проблем із жиром на талії.

Які продукти не варто запивати чаєм та кавою, щоб не набрати зайвих кілограмів

Солодка випічка. Такий тандем може спровокувати проблеми з кишківником, зокрема закрепи та здуття. Чай містить у своєму складі таніни, які вступаючи в реакцію з крохмалем, сповільнюють метаболізм і викликають дискомфортні відчуття. Якщо зловживати цими продуктами, то з легкістю можна набрати зайвих кілограмів і зіпсувати свою струнку фігуру.

Такий тандем може спровокувати проблеми з кишківником, зокрема закрепи та здуття. Чай містить у своєму складі таніни, які вступаючи в реакцію з крохмалем, сповільнюють метаболізм і викликають дискомфортні відчуття. Якщо зловживати цими продуктами, то з легкістю можна набрати зайвих кілограмів і зіпсувати свою струнку фігуру. Сирники й запіканки. Чай і кава мають у своєму складі сполуки, зокрема танін та кофеїн, які вимиватимуть кальцій, що міститься в кисломолочному сирі. Тому користі такий сніданок не принесе, а от зашкодити міцності кісткової тканини та фігурі може.

Чай і кава мають у своєму складі сполуки, зокрема танін та кофеїн, які вимиватимуть кальцій, що міститься в кисломолочному сирі. Тому користі такий сніданок не принесе, а от зашкодити міцності кісткової тканини та фігурі може. Бутерброди з маслом та ікрою. Ікра багата на вітамін D, який відповідає за міцність кісток, нігтів та волосся, а також за наш імунітет. А чай та кава нівелюють її користь, так як перешкоджають засвоєнню цього вітаміну.

Ікра багата на вітамін D, який відповідає за міцність кісток, нігтів та волосся, а також за наш імунітет. А чай та кава нівелюють її користь, так як перешкоджають засвоєнню цього вітаміну. Пластівці з молоком. Якщо ви вже випили ранкову каву або чай, то потім краще не вживати молока та пластівців. Оскільки це може спричинити проблему здуття живота та важкості у шлунку.

Якщо ви вже випили ранкову каву або чай, то потім краще не вживати молока та пластівців. Оскільки це може спричинити проблему здуття живота та важкості у шлунку. Десерти. Торт, цукерки, тістечка – це не найкраща закуска для ранкової кави або чаю. Якщо ви ще полюбляєте додавати у каву сироп чи молоко, то це подвійне навантаження на кишківник та шлунок. До того ж, ці продукти досить швидко відкладаються зайвою жировою тканиною на талії, тому варто утримуватися від таких ранкових або вечірніх перекусів.

Читайте також:

Названо найкориснішу ковбасу, яку можна їсти щодня: абсолютно безпечна для здоров’я

Названо найкорисніший суп для здоров’я: таку першу страву можна їсти щодня

Як зменшити ризик захворювання на рак – список корисних порад