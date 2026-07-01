Їх варто їсти частіше: 6 продуктів, які є природними джерелами антиоксидантів

Ягоди / © pixabay.com

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Антиоксиданти, які допомагають захищати клітини від ушкодження вільними радикалами, можна отримати зі звичайних продуктів повсякденного раціону. Найкращим джерелом цих сполук є саме їжа, а не харчові добавки.

Про це повідомило видання Verywell Health.

Антиоксиданти — це речовини, які нейтралізують вільні радикали. Саме ці високореактивні молекули можуть пошкоджувати клітини організму, сприяти розвитку запальних процесів, передчасному старінню та підвищувати ризик хронічних захворювань.

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Одними з найбагатших на антиоксиданти продуктів є ягоди. До них належать чорниця, малина, полуниця та ожина. Вони містять вітаміни А, С і Е, а також антоціани — природні рослинні пігменти, які вважаються одними з найпотужніших природних антиоксидантів.

Не менш корисною є квасоля. Особливо це стосується дрібної червоної квасолі, звичайної червоної та квасолі пінто. Їхні антиоксидантні властивості забезпечують фенольні кислоти, флавоноїди та антоціани. Саме тому ці види бобових входять до переліку продуктів із найвищим вмістом антиоксидантів.

Ще одним джерелом корисних сполук є яблука. Вони багаті на флавоноїди, які мають антиоксидантні та протизапальні властивості. Дослідження також показують, що значна частина фенольних сполук міститься у шкірці плодів, хоча їхній розподіл може відрізнятися залежно від сорту.

До раціону також рекомендують включати горіхи. Найбільше поліфенолів містять волоські горіхи та пекан, однак корисними можуть бути й мигдаль, фундук, фісташки, кеш’ю та арахіс. Поліфеноли допомагають захищати клітини від ушкодження вільними радикалами. Такі самі сполуки містяться і в горіхових пастах, зокрема арахісовій.

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Темний шоколад також належить до продуктів із високим вмістом антиоксидантів. Це пов’язано з какао, яке містить катехіни, флавоноїди та інші фенольні сполуки.

Важливе місце серед джерел антиоксидантів займає темно-листова зелень. До неї належать шпинат, капуста кале, листова капуста, мангольд, крес-салат, а також бок-чой і листя гірчиці. Вони багаті на вітаміни А, С, Е та каротиноїди, які також виконують антиоксидантну функцію.

Фахівці також звертають увагу на інші продукти з високим вмістом антиоксидантів. Серед них — журавлина, артишоки, чорнослив, солодкі черешні, сливи та картопля сорту Рассет.

Антиоксиданти містяться не лише в їжі, а й у деяких напоях. До таких належать зелений, чорний і чай ройбуш, яблучний, журавлинний, гранатовий, томатний та інші фруктові соки, кава без молока, сидр, а також червоне й біле вино.

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За словами фахівців, отримувати антиоксиданти найкраще завдяки різноманітному харчуванню. Для цього рекомендують регулярно включати до меню овочі та фрукти різних кольорів, горіхи, бобові й зелень. Додатково збагатити раціон можуть спеції, зокрема куркума, кориця, імбир, часник, базилік, петрушка, паприка, кмин, шавлія та орегано.

Водночас експерти не рекомендують покладатися лише на антиоксидантні добавки. За наявними даними, переконливих доказів того, що вони запобігають розвитку раку, серцево-судинних чи вікових захворювань, немає. Крім того, надмірне вживання антиоксидантів у вигляді добавок у деяких випадках може мати протилежний ефект і не принести очікуваної користі для здоров’я.

Нагадаємо, шпинат, броколі та капуста можуть підтримувати не лише серце, а й легені. Масштабне дослідження показало, що люди, які регулярно споживали листову зелень, рідше хворіли на ХОЗЛ.

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