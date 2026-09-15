Їх їдять люди, які доживають до 100 років: 5 продуктів для довголіття

Як харчуються довгожителі / © Associated Press

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Секрет довголіття може бути значно простішим, ніж здається. Дослідники звернули увагу на п’ять звичних продуктів, які регулярно з’являються в традиційному раціоні мешканців Сардинії — регіону, відомого великою кількістю людей, які доживають до 100 років.

Про це повідомило видання Daily Mail.

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Особливу увагу дослідників привернув гірський регіон Барбаджа. Він став одним із перших районів, які віднесли до так званих «Блакитних зон» — місць із винятково високою тривалістю життя. Зокрема, цей район вирізняється високою концентрацією чоловіків, які доживають до 100 років.

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Дослідник довголіття Ден Бютнер та проєкт Blue Zones виокремлюють п’ять продуктів, характерних для традиційного харчування сардинців. Водночас жоден із них сам собою не може гарантувати довголіття.

Бобові

Одне з помітних місць у меню сардинців посідають боби фава. Вони забезпечують організм клітковиною та рослинним білком, а місцеві жителі традиційно використовують їх для приготування супів і рагу.

Бобові є складовою і відомого сардинського мінестроне. До такого супу можуть входити боби фава, нут, помідори, картопля, фенхель та паста фрегула.

Бютнер наводив як приклад родину Меліс із дев’ятьох братів і сестер із Сардинії. Їхній сукупний вік становив 861 рік, що свого часу зафіксувала Книга рекордів Гіннеса. За словами дослідника, щодня вони їли мінестроне та хліб на заквасці.

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Оливкова олія

Ще один звичний складник місцевої кухні — оливкова олія. Вона містить мононенасичені жири та широко використовується в середземноморському раціоні.

На Сардинії її не лише використовують під час приготування їжі, а й додають до готових страв. Наприклад, у рецепті місцевого мінестроне оливкова олія першого віджиму використовується і під час готування, і перед подаванням.

Традиційний хліб

Вуглеводи із традиційного раціону сардинців також не зникають. Один із характерних для острова продуктів — pane carasau, надзвичайно тонкий хрусткий хліб, який упродовж поколінь був частиною харчування пастухів.

Загалом основу традиційного місцевого меню становили зернові та хліб, бобові, овочі й фрукти. М’ясо їли рідше — переважно в неділю або з особливої нагоди.

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Помідори

Звичним інгредієнтом місцевих страв є й помідори — джерело вітаміну С та калію. Їх використовують для супів, соусів і пасти.

Помідори входять і до складу мінестроне. Бютнер також ділився рецептом простої сардинської пасти, до якої додають нарізані помідори, часник, червону цибулю та оливкову олію.

Вино Cannonau

До традицій Сардинії належить і місцеве червоне вино Cannonau, яке виготовляють із винограду Гренаш. Його традиційно вживають у невеликій кількості разом із їжею, часто в колі родини чи друзів.

Однак Blue Zones окремо застерігає: тим, хто не вживає алкоголь, не варто починати пити його заради потенційної користі для здоров’я. У випадку Сардинії важливою частиною традиції є також сам формат приймання їжі — без поспіху та разом з іншими людьми.

Експерти застерігають: просто додати ці п’ять продуктів до раціону недостатньо, щоб гарантовано дожити до 100 років. Дослідження «Блакитних зон» пов’язують довголіття не лише з переважно рослинним харчуванням, а й із регулярним природним рухом, зниженням стресу, міцними соціальними зв’язками, близькістю до родини та відчуттям мети в житті.

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