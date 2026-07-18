Їсте однаково, а набираєте вагу: вчені знайшли несподівану причину зайвих кілограмів

«Сови» гладшають швидше за «жайворонків» при однаковому раціоні / © УНІАН

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Нове масштабне дослідження за участю майже 300 молодих та здорових жінок у Новій Зеландії виявило критичний вплив біологічних ритмів на формування зайвої ваги. Команда науковців під керівництвом професорки Розанни Крюгер з Університету Гріффіта встановила, що схильність до пізнього сну та зміщення графіку харчування призводить до серйозних метаболічних порушень.

Про те, чому хронотип людини інколи важить більше за суворі дієти, пише Earth.com.

Пастка пізніх вечерь та підступні калорії

Проаналізувавши харчові звички 287 учасниць віком від 18 до 45 років, експерти помітили разючу тенденцію. Протягом доби жінки з ранковим та вечірнім типами активності споживали майже ідентичну кількість енергії, а різниця між їхніми раціонами становила жалюгідні 50 калорій.

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Проте ключовою відмінністю став саме годинник. «Жайворонки» споживали близько 15 відсотків добової енергії ще до десятої ранку, тоді як «сови» обмежувалися дев’ятьма відсотками, натомість компенсуючи дефіцит після настання темряви. Після восьмої години вечора жінки вечірнього типу з’їдали чверть своєї добової норми, віддаючи перевагу вуглеводам та жирам, тоді як ранкові пташки споживали в цей час лише 11 відсотків.

Тривожні маркери: що показав аналіз крові

Такий нерівномірний розподіл їжі миттєво позначився на фігурі. Дослідники зафіксували, що середній індекс маси тіла у «сов» сягнув позначки 31,4, тоді як у «жайворонків» цей показник тримався на рівні 26,1. У любительок пізніх вечерь виявили значно більшу частку загального жиру, який переважно концентрувався саме в зоні живота.

Показники крові також підтвердили невтішну тенденцію. Жінки вечірнього хронотипу мали вищий рівень інсуліну натщесерце, підвищені тригліцериди та гірші показники довгострокового рівня цукру. Одночасно з цим у них спостерігався знижений рівень «корисного» холестерину, який захищає судини.

Вчені пояснюють це тим, що вранці організм ідеально налаштований на спалювання енергії, а інсулін працює максимально ефективно. Коли ж людина наїдається ближче до сну, їжа потрапляє в організм у той момент, коли всі системи вже перейшли в режим накопичення, а не використання ресурсів.

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Простий крок до стрункості

Автори дослідження стверджують, що ігнорування сніданку часто стає першим кроком до цієї метаболічної пастки. Відмова від ранкового прийому їжі провокує сильний голод надвечір, що неминуче призводить до переїдання або споживання важких снеків на ніч.

Професорка Крюгер наголошує, що час прийому їжі може бути настільки ж важливим, як і те, що саме лежить на тарілці. Тож звичайне перенесення найбільших порцій на першу половину дня та відмова від пізніх перекусів допоможе «совам» суттєво знизити ризики для здоров’я, навіть не зменшуючи загальну кількість спожитої їжі.

Нагадаємо, хтось легко прокидається ще до будильника та зустрічає світанок із чашкою кави, тоді як для інших кожен ранок перетворюється на справжнє випробування. Виявляється, справа не лише у силі волі чи дисципліні, багато що визначає біологія.

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