Їсти і не хворіти: вчені виявили несподівану користь шоколаду

Шоколад позитивно впливає на судини / © Pixabay

Реклама

Дослідники з Медичного коледжу Бейлора в Г’юстоні виявили, що регулярне споживання шоколаду щонайменше раз на тиждень пов’язане зі зниженням ризику розвитку ішемічної хвороби серця. Аналіз даних понад 336 тисяч пацієнтів показав, що ці солодощі допомагають ефективно підтримувати здоров’я кровоносних судин серця та запобігати їх блокуванню.

Про це пише SciTechDaily з посиланням на European Journal of Preventive Cardiology.

Секрет смачної профілактики

Вчені провели масштабний комбінований аналіз досліджень за останні п’ять десятиліть, щоб з’ясувати зв’язок між споживанням шоколаду та ішемічною хворобою серця. Протягом майже дев’яти років спостережень з’ясувалося, що ті, хто ласував продуктом частіше ніж раз на тиждень, мали на 8% менший ризик блокування коронарних артерій порівняно з тими, хто їв його рідше.

Реклама

Автор дослідження доктор Чаякріт Кріттанавонг пояснив, що шоколад містить корисні для серця поживні речовини, такі як флавоноїди, метилксантини, поліфеноли та стеаринову кислоту.

«Наше дослідження показує, що шоколад допомагає підтримувати здоров’я кровоносних судин серця. Ці речовини можуть зменшити запалення та підвищити рівень хорошого холестерину», — розповів науковець.

Головне — знати міру

Попри обнадійливі результати, фахівці наголошують, що наразі немає чіткого визначення ідеальної порції або конкретного виду найкориснішого шоколаду. Для того, щоб давати точні медичні рекомендації щодо кількості та типу солодощів, необхідні додаткові дослідження.

Водночас лікарі суворо застерігають від переїдання, адже користь приносять лише помірні порції. Велика кількість калорій, цукру, молока та жиру в магазинних продуктах може завдати серйозної шкоди здоров’ю, особливо людям з ожирінням або діабетом. Тому «лікуватися» шоколадом потрібно вкрай обережно та свідомо.

Реклама

