Сніданок має вирішальне значення для нашого здоров’я, енергії та самопочуття протягом усього дня. Фахівці наголошують: серед усіх каш саме гречка є справжнім джерелом довголіття та молодості.

Гречана каша вважається однією з найкращих для підтримання здоров’я серцево-судинної системи та опорно-рухового апарату. У ній містяться залізо, магній і цинк — мінерали, що зміцнюють судини, підтримують роботу серця і допомагають утримувати артеріальний тиск у нормі. Завдяки повільним вуглеводам гречка надовго дає відчуття ситості, вирівнює рівень глюкози в крові та знижує ризик переїдання.

Окремо фахівці відзначають високий вміст рослинного білка — більше, ніж у рисі чи манній крупі, тож гречка є поживною опцією і для вегетаріанців. Клітковина у її складі сприяє виведенню токсинів, покращує роботу печінки та підтримує здорове травлення.

Наукові спостереження свідчать, що регулярне споживання гречки пов’язане зі зменшенням ризику серцево-судинних недуг, діабету та ожиріння. Стабільний рівень глюкози також допомагає підтримувати когнітивні функції у зрілому віці.

Ще одна перевага — відсутність глютену. Тому гречка підходить людям із непереносимістю пшениці або алергією на інші злакові.

