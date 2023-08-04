Їжа для вагітних: дослідження показали, що дієта майбутньої матері може захистити мозок її онуків

Наразі дослідження були проведені на аскаридах, але генетична модель показала, що спеціальна дієта майбутньої матері, яка включає певні фрукти і трави, може захистити мозок її онуків.

Жінки можуть передати своїм дітям та онукам не лише певні риси зовнішності, але й краще здоров'я мозку, якщо вони їдять зелень і яблука на ранніх термінах вагітності. Такого висновку дійшли вчені з Університету Монаша (Мельбурн, Австралія), використовуючи генетичні моделі.

У тварин харчування матері та навколишнє середовище можуть впливати на здоров'я потомства. До кінця поки не вивчено, чи впливає вибір харчування вагітної на нервову систему багатьох поколінь і як саме це відбувається.

Але згідно з дослідженням під назвою "Кишковий сфінголіпід забезпечує міжгенераційну нейропротекцію", яке було опубліковане у престижному журналі Nature Cell Biology, Інститут біомедичних відкриттів Монаша виявив, що певні продукти можуть допомогти захистити від погіршення функції мозку. Відкриття є частиною проекту, який встановив, що дієта матері може вплинути не лише на мозок її дитини, а й на мозок її онуків.

У дослідженні використовувалися аскариди (Caenorhabditis elegans) як генетична модель, оскільки багато їхніх генів також виявлено збереженими в організмі людини, що дозволяє проникнути в людські клітини.

Вільноживуча прозора нематода, яка живе в помірному ґрунтовому середовищі, має довжину лише близько одного міліметра. Її використовували як модель організму для вивчення захворювань людини, починаючи від хвороби Паркінсона до мітохондріальних захворювань та імунної системи. C. elegans підходить для аналізу часових ефектів змін у харчуванні та навколишньому середовищі, оскільки такі умови можна точно контролювати, а їх коротке життя дозволяє досліджувати потенційні ефекти для багатьох поколінь.

Дослідники виявили, що молекула, присутня в яблуках і травах (базилік, розмарин, чебрець, орегано і шавлія), допомогла значно покращити роботу мозку. Професор анатомії та біології розвитку Роджер Покок (старший автор) і його команда досліджували нервові клітини в мозку, які з’єднуються та спілкуються одна з одною через близько 850 000 кілометрів особливих "кабелів", які називаються аксонами. Щоб аксони функціонували та виживали, необхідні матеріали повинні транспортуватися вздовж внутрішньої структури, яка містить мікротрубочки.

Він пояснив, що несправність, яка спричинила крихкість аксонів, призвела до дисфункції мозку та нейродегенерації. Дослідники використовували генетичну модель з крихкими аксонами, які ламаються, коли тварини дорослішають. Дослідники намагалися вияснити, чи можуть натуральні продукти, які містяться в раціоні, стабілізувати ці аксони та запобігти поломці.

Спочатку вчені ідентифікували молекулу, знайдену в яблуках і деякій зелені (урсолова кислота), яка зменшує ламкість аксонів. Було виявлено, що урсолова кислота викликає включення гена, який виробляє певний тип жиру. Цей конкретний жир також запобігає ламкості аксонів у тварин з віком, покращуючи транспорт аксонів і, отже, їх загальний стан.

Цей тип жиру, відомий як сфінголіпід, повинен потрапляти з кишечника матері, де їжа перетравлюється, до яйцеклітин у матці, щоб захистити аксони в наступному поколінні. Покок зазначив, хоча результати були багатообіцяючими, вони все ще потребують підтвердження на людях.

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