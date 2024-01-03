Їжте цей продукт щодня: ви матимете шкіру без зморшок і довге життя

Хто не хоче бути молодим, гарним і здоровим? І це можливо лише за допомогою одного суперфуду, який невимовно корисний і дуже смачний. Це поживний і корисний для здоров’я мигдаль. Лікарі в один голос стверджують, що завдяки цьому горіху можна залишатися молодими і здоровими все життя. Розповідаємо, посилаючись на публікацію в TikTok дерматолога Ніри з гарвардською освітою, як позбутися зморшок на зрілій шкірі і продовжити життя.

Як позбутися зморшок на обличчі за допомогою мигдалю

У своєму відео лікарка рекомендує кожного дня їсти мигдаль, щоб зморшки довго не турбували зрілих жінок. На захист своєї рекомендації жінка навела за приклад клінічне дослідження, що тривало 24 тижні. У експерименті показано, що ті жінки, які споживали по три жмені мигдалю на день, практично не мали зморшок та пігментації на обличчі.

Публікація стала вірусною, вона набрала понад 70 тис. переглядів. Користувачі соцмережі залишали коментарі, де дякували лікарці Нірі за поради та рекомендації.

Яка ще користь мигдалю для здоров’я людини

Здорова шкіра та волосся. Так як мигдаль містить велику частку вітаміну Е, він зміцнює шкіру та волосся, зменшує ризики передчасної появи зморшок. Екстракт і олію мигдалю додають до косметичних засобів, завдяки вмісту цинку, заліза, рибофлавіну та нікотинової кислоти. Ці сполуки надають шкірі пружності, а волоссю здорового сяйва.

Так як мигдаль містить велику частку вітаміну Е, він зміцнює шкіру та волосся, зменшує ризики передчасної появи зморшок. Екстракт і олію мигдалю додають до косметичних засобів, завдяки вмісту цинку, заліза, рибофлавіну та нікотинової кислоти. Ці сполуки надають шкірі пружності, а волоссю здорового сяйва. Довге життя. Вживання мигдалю, за словами нутриціологів, подовжує життя і знижує ризик передчасної смерті в рази. Бо мигдаль містить антиоксиданти, які боряться зі старінням клітин і попереджають онкологію.

Вживання мигдалю, за словами нутриціологів, подовжує життя і знижує ризик передчасної смерті в рази. Бо мигдаль містить антиоксиданти, які боряться зі старінням клітин і попереджають онкологію. Користь для мозку. Альфа-токоферол і вітамін Е у складі горіха покращують когнітивні функції, активують роботу мозку і мають важливе значення для здоров’я судин. Якщо у вас важливий іспит чи співбесіда, можна з’їсти жменю мигдалю, і ваш мозок працюватиме, як комп’ютер.

Альфа-токоферол і вітамін Е у складі горіха покращують когнітивні функції, активують роботу мозку і мають важливе значення для здоров’я судин. Якщо у вас важливий іспит чи співбесіда, можна з’їсти жменю мигдалю, і ваш мозок працюватиме, як комп’ютер. Здоровий кишківник. Мигдаль містить пробіотики і рослинну клітковину, які покращують всі процеси травлення, нормалізуючи дефекацію. За рахунок пробіотиків горіх позитивно впливає на мікрофлору кишечника.

Мигдаль містить пробіотики і рослинну клітковину, які покращують всі процеси травлення, нормалізуючи дефекацію. За рахунок пробіотиків горіх позитивно впливає на мікрофлору кишечника. Баланс цукру та холестерину в крові. Горіх має багато корисних насичених жирів і рослинної клітковини, а також низьку частку вуглеводів. Тому це ідеальний варіант для тих, хто має цукровий діабет і підвищений холестерин. Так як у горіхові є магній, то він вкрай корисний для діабетиків, бо цей мікроелемент контролює рівень цукру в крові.

Горіх має багато корисних насичених жирів і рослинної клітковини, а також низьку частку вуглеводів. Тому це ідеальний варіант для тих, хто має цукровий діабет і підвищений холестерин. Так як у горіхові є магній, то він вкрай корисний для діабетиків, бо цей мікроелемент контролює рівень цукру в крові. Здоров’я серцево-судинної системи. Якщо кожного дня їсти по 50 грамів мигдалю, можна забути про проблеми із серцем. Бо горіх містить вітамін Е, що запобігає окисленню холестеролу в крові, тому він здатен покращувати якість крові і кровоток по судинах.

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