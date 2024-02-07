Їжте, поки гаряче: 5 продуктів, які не можна вживати остиглими

Які страви не слід їсти охолодженими, а які, навпаки, смакують холодними і не шкодять здоров’ю.

Лікарі назвали п’ять видів продуктів, які не варто їсти без належної термічної обробки. Бо це вкрай негативно позначиться на здоров’ї. Розповідаємо, які харчі не варто вживати остиглими, щоб не нашкодити собі, та які можна їсти охолодженими.

Які продукти треба їсти гарячими, щоб не нашкодити здоров’ю: поради лікарів

Продукти, що містять білки. М’ясо, рибу та яйця краще їсти гарячими, оскільки білкова їжа не перетравлюється повністю у холодному вигляді. Вживання таких продуктів охолодженими може призвести до проблем із кишківником і зайвою вагою.

М’ясо, рибу та яйця краще їсти гарячими, оскільки білкова їжа не перетравлюється повністю у холодному вигляді. Вживання таких продуктів охолодженими може призвести до проблем із кишківником і зайвою вагою. Їжа, приготована на олії. Це вся смажена жирна їжа, яку не можна їсти холодною. Оскільки у такому вигляді жири не розщеплюються, що призводить до дискомфорту в кишечнику і створюється додаткове навантаження на печінку.

Це вся смажена жирна їжа, яку не можна їсти холодною. Оскільки у такому вигляді жири не розщеплюються, що призводить до дискомфорту в кишечнику і створюється додаткове навантаження на печінку. Червоне м’ясо. Такий продукт вкрай складний для перетравлення, якщо його їсти в холодному вигляді, можна отримати проблему перевантаження шлунково-кишкового тракту.

Такий продукт вкрай складний для перетравлення, якщо його їсти в холодному вигляді, можна отримати проблему перевантаження шлунково-кишкового тракту. Супи. У цих стравах містяться тваринні білки, які важко перетравлюються в охолодженому вигляді. Але це не стосується холодних супів, наприклад, томатного чи окрошки.

У цих стравах містяться тваринні білки, які важко перетравлюються в охолодженому вигляді. Але це не стосується холодних супів, наприклад, томатного чи окрошки. Суміш гарячих і холодних інгредієнтів. Така їжа може спровокувати переїдання, бо таке поєднання складників притупляє відчуття ситості.

Яку їжу можна вживати холодною

Буженина. Добре запечена буженина неймовірно м’яка, тому її краще їсти холодною. Можна зробити з неї бутерброд чи подати з тушкованою капустою і вареними яйцями.

Добре запечена буженина неймовірно м’яка, тому її краще їсти холодною. Можна зробити з неї бутерброд чи подати з тушкованою капустою і вареними яйцями. Тушкована капуста. Такий гарнір найкраще смакує у холодному вигляді. Їсти тушковану капусту можна з цільнозерновим хлібом, запеченим м’ясом та свіжими овочами.

Такий гарнір найкраще смакує у холодному вигляді. Їсти тушковану капусту можна з цільнозерновим хлібом, запеченим м’ясом та свіжими овочами. Печінковий торт. Це ще одна страва, яка подається холодною і не шкодить здоров’ю. Її можна їсти з хлібом та овочевим салатом.

Це ще одна страва, яка подається холодною і не шкодить здоров’ю. Її можна їсти з хлібом та овочевим салатом. Риба в паніровці. Така риба не потребує підігріву, тому її можна їсти холодною, попередньо поливши лимонним соком.

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