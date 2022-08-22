Йодна профілактика в разі радіаційної аварії: коли і як потрібно захищати організм

Найменше, що зараз може зробити кожен українець – озброїтися знаннями.

Ми вже неодноразово наголошували, що в часи, коли країна-терористка не дотримується жодних законів та правил ведення війни, варто знати базові правила поведінки в разі надзвичайних ситуацій та дотримуватися їх.

Про це повідомляють фахівці МОЗ.

Щодо теми радіаційної безпеки в разі радіаційної аварії, розповімо про йодну профілактику.

Які препарати, коли, упродовж якого часу і в якому дозуванні потрібно вживати?

Нагадаємо, працівників ЗАЕС, які знімались у пропагандистських відео, звільнять з роботи.

Читайте також: