Йодна профілактика в разі радіаційної аварії: коли і як потрібно захищати організм

Найменше, що зараз може зробити кожен українець – озброїтися знаннями.
Ми вже неодноразово наголошували, що в часи, коли країна-терористка не дотримується жодних законів та правил ведення війни, варто знати базові правила поведінки в разі надзвичайних ситуацій та дотримуватися їх.
Про це повідомляють фахівці МОЗ.
Щодо теми радіаційної безпеки в разі радіаційної аварії, розповімо про йодну профілактику.
Які препарати, коли, упродовж якого часу і в якому дозуванні потрібно вживати?
Нагадаємо, працівників ЗАЕС, які знімались у пропагандистських відео, звільнять з роботи.
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