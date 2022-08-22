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Йодна профілактика в разі радіаційної аварії: коли і як потрібно захищати організм

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Йодна профілактика в разі радіаційної аварії: коли і як потрібно захищати організм

Фото: ТСН.ua

Найменше, що зараз може зробити кожен українець – озброїтися знаннями.

Ми вже неодноразово наголошували, що в часи, коли країна-терористка не дотримується жодних законів та правил ведення війни, варто знати базові правила поведінки в разі надзвичайних ситуацій та дотримуватися їх.

Про це повідомляють фахівці МОЗ.

Щодо теми радіаційної безпеки в разі радіаційної аварії, розповімо про йодну профілактику.

Які препарати, коли, упродовж якого часу і в якому дозуванні потрібно вживати?

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Нагадаємо, працівників ЗАЕС, які знімались у пропагандистських відео, звільнять з роботи.

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Дата публікації
Перегляди
8311
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