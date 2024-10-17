Його називають "фруктом вічної молодості": захищає від старіння, анемії та ламкості кісток

Батьківщиною цього фрукту вважають Південну Америку, нині він росте в Середземноморському регіоні, Австралії, Азії, Африці та Новій Зеландії.

Фейхоа – зелений непоказний на вигляд фрукт, схожий на маленьке авокадо, однак невимовно смачний та корисний. Його смак нагадує поєднання полуниці, ананасу та гуави, у деяких країнах фейхоа так і називають – "ананасова гуава". Це справжня вітамінна бомба для нашого організму, плід містить вітаміни, мінерали й антиоксиданти. Розповідаємо, у чому користь фейхоа, кому їсти не можна, як правильно вибирати фрукти.

Які корисні властивості фейхоа

Фрукт містить вітаміни групи В, Е, К, С та антиоксидантні сполуки. За рахунок потужного вмісту антиоксидантів, які запобігають передчасному старінню, іспанські лікарі називають фейхоа "фруктом вічної молодості".

Фейхоа також містить фолієву кислоту та залізо, нутриціологи обов’язково рекомендують вживати екзотичний плід вагітним жінкам, щоб запобігти розвитку анемії. За рахунок вмісту мінералів – цинку, калію, фосфору та кальцію, фейхоа захищає кісткову тканину від крихкості.

У 2007 році вченими було встановлено, що фейхоа має протиракові властивості за рахунок потужного вмісту антиоксидантів.

Екзотичний фрукт також допомагає швидше схуднути. Він містить достатньо клітковини та вітамінів, щоб наситити організм, але має низьку калорійність, тому не шкодить фігурі.

Лікарі рекомендують їсти фейхоа усім, хто має проблеми з травленням. Також вживання фрукту рекомендується у разі нудоти й харчових отруєнь, він здатен виводити шлаки й токсини з організму.

Кому не можна їсти фейхоа: які протипоказання

Не слід вживати фейхоа тим, хто має хронічні захворювання шлунку та кишківника. Також плід протипоказаний за діабету і тим, у кого є алергія на вітамін С.

Жінкам, які вигодовують груддю, слід проконсультуватися з лікарем стосовно вживання фейхоа. Дітям можна їсти лише один фрукт на день.

Як вибирати та зберігати фейхоа

Якісний фрукт має зелену шкірку та пружний на дотик. В ідеалі, треба розрізати плід перед покупкою. Якщо м'якоть світла, майже прозора, немов желе за консистенцією, перед вами зрілий плід. Якщо коричнева, то фрукт, на жаль, зіпсувався. Біла м'якоть означає, що плоду необхідно дозріти. Зазвичай продаються недозрілі фейхоа, тому для дозрівання плід треба витримати кілька днів за кімнатної температури. Зберігати фейхоа рекомендовано не більше 7 днів у холодильнику.

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