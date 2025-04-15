Йога чи силові тренування: вчені з’ясували, що допоможе зменшити біль у колінах

Йога при болях в колінах / © Credits

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Регулярні заняття йогою можуть зменшити біль у колінах так само ефективно, як і лікувальна фізкультура. До такого висновку вчені прийшли після експерименту зі 117 учасниками.

Про це повідомило видання MedicalXpress.

На початку дослідження всі добровольці оцінили свій біль за 100-бальною шкалою VAS — у кожного показник становив не менше 40 балів. Учасників розділили на дві групи: перша (59 осіб) займалася силовими тренуваннями, а друга (58 осіб) — йогою. Тренування проходили тричі на тиждень протягом 24 тижнів — спочатку під наглядом фахівців, потім самостійно.

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Через пів року учасники знову оцінили свій стан. Виявилося, що обидві групи відчули схоже полегшення — рівень болю знизився в середньому на 10 балів. Різниця між ефективністю йоги та силових вправ була незначною (1,1 бала), тоді як для статистичної переваги одного методу над іншим потрібна різниця щонайменше у 1,5 бала.

Однак механізми дії різні: силові вправи зміцнюють м’язи навколо суглобів, а йога покращує гнучкість. Тож обидва варіанти можуть бути корисними — вибір залежить від індивідуальних уподобань.

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