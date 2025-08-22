Йога проти безсоння: дослідження довело, що вона ефективніша за кардіо

Йога / © unsplash.com

Інтенсивна йога виявилася кращим засобом налагодження сну, ніж кардіотренування чи інші види фізичної активності. Вже за 8-10 тижнів таких занять люди з порушеннями сну, зокрема безсонням, відчували полегшення. Однак автори дослідження не з’ясували причину такої користі саме від йоги та не заперечують, що інші фізичні вправи також можуть покращувати сон.

Дослідження опублікували в журналі Sleep and Biological Rhythms.

Щоб з’ясувати найкращий метод боротьби з безсонням, науковці проаналізували 30 досліджень за участі понад 2500 людей із порушеннями сну. Як виявилося, 30 хвилин інтенсивної йоги двічі на тиждень найкраще допомагали людям налагодити сон. Другою за ефективністю виявилася ходьба, а третіми — силові тренування. Це суперечить попередньому дослідженню, яке виявило найбільшу користь для сну від аеробних вправ, тобто кардіо, і тренування середньої інтенсивності.

Оскільки йогу важко віднести до аеробних чи анаеробних вправ, а також її інтенсивність важко порівнювати з іншими видами тренувань, то науковці не можуть пояснити причину її користі в боротьбі з безсонням. Роль у цьому може відігравати контроль дихання, яке допомагає синхронізувати мозкову активність, пов’язану зі сном. Однак для визначення справжніх причин її користі та створення оптимального тренування для покращення сну потрібні подальші дослідження, у яких людям з порушеннями сну пропонуватимуть різні тренування та порівнюватимуть їх вплив на безсоння.

Як порушення сну пов’язане зі здоров’ям

Хоча протягом тривалого часу найважливішою для здоров’я вважали тривалість сну, його нерегулярність пов’язали з вищим ризиком 42 хвороб.

Часті кошмари, які також порушують сон, пов’язали зі швидшим старінням і втричі більшим ризиком передчасної смерті. Тож боротьба з ними може збільшити не лише якість, але й тривалість життя.

Збільшити частоту нічних кошмарів може вживання молочних продуктів і солодкого перед сном, тож науковці порадили уникати такої їжі увечері.

Схильність до порушень сну може виникати навіть через зміни в мікробіоті. І з’ясувалося, що під час поцілунків партнери можуть передавати одне одному бактерії, що пов’язані з більшим ризиком безсоння.

Нагадаємо, раніше вчені довели, що дефіцит сну руйнує організм. Фахівці пояснили, як недосипляння впливає на роботу серця, шкіру, вагу та сексуальне здоров’я людини.