Його не можна ігнорувати: чому біль у плечі може бути сигналом небезпечної хвороби

Біль в області плеча / © Getty Images

Реклама

Незвичний біль у правому плечі може бути раннім сигналом небезпечного захворювання — раку печінки.

Онкологи попереджають, що такий дискомфорт часто буває періодичним і зосереджується лише в суглобі, не поширюючись на всю руку, тому його не варто ігнорувати, пише Daily Express.

Зазвичай цей симптом можна сплутати із втомою після виконання фізичних вправ, розтягненням м’язів або неправильною поставою. Проте онколог Іржі Кубес наголошує, що симптоми небезпечного захворювання спочатку можуть були ледь помітними, тому часто люди їх ігнорують.

Реклама

«Рак печінки може спричиняти так званий „віддалений“ біль, коли дискомфорт відчувається у плечі, а не в ділянці живота. Це пояснюється тим, що орган розташований поруч із нервами, які ведуть до плечового суглоба, тому подразнення нервових закінчень часто віддає в інші частини тіла», — пояснив лікар.

За даними благодійних організацій British Liver Trust та Liver Cancer UK, у Великій Британії щорічно діагностують рак печінки приблизно 6000 людей, причому рівень смертності від цього захворювання зростає швидше, ніж від будь-якого з 20 найпоширеніших видів раку. Там наголошують, що лише три з десяти випадків раку печінки діагностуються на ранніх стадіях.

Згідно з даними Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS), деякі поширені симптоми можуть включати:

пожовтіння шікри;

втрату апетиту;

різку втрату ваги;

постійне відчуття втоми;

часті хвороби;

поява підозрілих гуль з правого боку живота;

біль у верхній правій частині живота;

біль у правому плечі;

розлад шлунку;

здуття живота;

постійне відчуття нудоти або нудота.

Пожовтіння шкіри та білків очей, відоме як жовтяниця, часто вказує на серйозні збої в роботі печінки через надлишок білірубіну. Якщо у немовлят цей стан може минути сам собою, то для дорослих він є сигналом для негайного обстеження.

Реклама

Медики наполегливо рекомендують звернутися до сімейного лікаря, якщо ви виявили ущільнення в животі або різко схудли без видимих причин. Також не варто зволікати, якщо будь-які тривожні симптоми не зникають або посилюються протягом двох тижнів.

«Багато з цих симптомів є поширеними, однак вони можуть бути спричинені різними захворюваннями. Їх наявність не обов’язково означає, що у вас рак печінки. Проте важливо своєчасно звертатися до лікарів та проходити обстеження», — наголошують фахівці.

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.