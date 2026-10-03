Фрукти та молоко перетравлюються з різною швидкістю / © pexels.com

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Чимало людей полюбляють коктейлі, приготовані з фруктів і молока. Однак питання про те, чи безпечно поєднувати фрукти та молоко, залишається предметом дискусій.

Які можливі побічні ефекти можуть виникнути під час змішування фруктів із молоком — пише Onlymyhealth.

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Під час змішування фруктів і молока відбуваються певні хімічні реакції, які можуть призвести до побічних ефектів.

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Зі слів дієтологині Прії Бансал, «основна проблема полягає в різниці в часі перетравлення, необхідному для фруктів і молока». Змішування цих двох інгредієнтів може порушити процес травлення, що призведе до таких побічних ефектів:

Дискомфорт у ШКТ. Бансал сказала, що поєднання фруктів та молока може призвести до здуття живота й розладу шлунка. Фрукти швидко перетравлюються в шлунку, тоді як молоку потрібно більше часу. Їх змішування може викликати бродіння й підвищене газоутворення, що призведе до дискомфорту.

Засвоєння поживних речовин. Ще одна проблема — це потенційний вплив на засвоєння поживних речовин.

Фрукти природним чином містять кислоти та ферменти, які можуть перешкоджати перетравленню молочних білків, таких як казеїн. Це втручання може вплинути на здатність організму засвоювати основні поживні речовини з молока, знижуючи його загальну харчову цінність.

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