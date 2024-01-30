З ним можна прожити більше 100 років: улюблений продукт довгожителів і всіх українців

Лікарі рекомендують обов’язково їсти цей продукт, бо він попереджає старечі захворювання, позитивно впливаючи на імунітет і процеси травлення.

Звичайно, це сало. Експерти, які досліджують харчування довгожителів, з’ясували, що літні люди їдять цей продукт практично кожного дня. Лікарі рекомендують регулярно їсти сало у помірній кількості, щоб попередити ряд захворювань і зміцнити здоров’я. Тоді можна прожити довге життя і відсвяткувати свої сто років. Розповідаємо, чим корисне сало, що відбувається з організмом, якщо їсти його щодня і кому не слід вживати.

Що відбувається з організмом, якщо їсти сало кожного дня

Сало містить у своєму складі 90% різноманітних жирів. Також воно багате на вітаміни А, Е, D, які вкрай необхідні для організму, щоб підтримувати всі процеси життєдіяльності на належному рівні. Тому його можна назвати справжнім українським суперфудом.

Лікарі рекомендують кожного дня їсти по два шматочки сала усім, хто має проблеми із "поганим" холестерином і тим, хто хоче очистити судини. Найкраще їсти сало з чорним хлібом та часником. До того ж, воно не шкодить печінці і забезпечує відчуття ситості на тривалий проміжок часу.

Також за допомогою сала можна налагодити якісну роботу мозку і поліпшити свої розумові здібності. Цей продукт впливає на наш мозок так само, як і чорний шоколад. Сало має неоціненний вплив на зміцнення імунітету, якість крові та попереджає ракові захворювання.

Якщо ви належите до категорії мерзляків чи мерзлячок, тоді перед виходом на вулицю у холодну пору року можна з’їдати кілька шматочків сала. Секрет у тому, що завдяки вмісту жирних кислот сало має зігріваючий ефект, бо насичує організм корисними мікроелементами.

Яка користь сала для шлунково-кишкового тракту

Сало вкрай необхідне і корисне для кишківника та шлунку. Воно стимулює правильний та регулярний відтік жовчі, що запобігає різноманітним запальним процесам у внутрішніх органах.

Також лікарі рекомендують їсти сало, аби налагодити процеси травлення, що вкрай важливо для здоров’я людей похилого віку. Бо цей продукт активує виділення ферментів, які покращують обмін речовин, розганяючи метаболізм.

Продукт містить ряд жирних кислот і вітамінів, які попереджають захворювання шлунково-кишкового тракту.

Чи можна їсти сало щодня і кому не слід його вживати

Так, сало можна їсти кожного дня, але у невеликих кількостях. Лікарі рекомендують вживати 20 грамів сала на день при помірному способі життя. А тим, хто займається спортом чи має активні фізичні навантаження, можна їсти 50 грамів сала щодня.

Сало не можна їсти тим, хто має проблеми із зайвою вагою, ожирінням, травленням, нирками та печінкою.

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