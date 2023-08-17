З ними буде видно все: народні методи для покращення гостроти зору

Ми вагому частину кожного дня просиджуємо за комп’ютерами, через що страждають наші очі. Але не варто поспішати до аптеки, щоб вирішити проблему із почервонінням, сухістю чи втомою очей. Позбутися таких проблем можна в домашніх умовах за народними методами. Фахівці вважають, що продукти харчування і різноманітні рослини, що містять вітаміни А, С, Е та корисні мінерали, працюють подекуди навіть краще за аптечних препаратів. Як посприяти відновленню здоров’я очей у домашніх умовах – читайте далі.

Три народні рецепти для здоров’я очей

Листя суниці. Для приготування відвару потрібно взяти 6 чайних ложок подрібненого сухого листя суниці та залити 1 склянкою окропу. Дати настоятися 30 хвилин, процідити та пити по 5 чайних ложок раз на день.

Для приготування відвару потрібно взяти 6 чайних ложок подрібненого сухого листя суниці та залити 1 склянкою окропу. Дати настоятися 30 хвилин, процідити та пити по 5 чайних ложок раз на день. Ягоди шипшини. Необхідно подрібнити ягоди шипшини блендером чи м’ясорубкою, потім 1 ст. ложку суміші залити двома склянками окропу та прокип’ятити на слабому вогні п’ять хвилин. Відвар потрібно пити двічі на день по 30 грамів.

Необхідно подрібнити ягоди шипшини блендером чи м’ясорубкою, потім 1 ст. ложку суміші залити двома склянками окропу та прокип’ятити на слабому вогні п’ять хвилин. Відвар потрібно пити двічі на день по 30 грамів. Листя чорної смородини. Щоб приготувати відвар, потрібно 1 ст. ложку подрібненого листя чорної смородини залити 1 склянкою окропу. Дати настоятися 20 хвилин, процідити настій та пити по 10 грамів тричі на день.

Корисні продукти при захворюванні очей

Якщо повсякденна робота пов’язана з великим навантаженням на очі, через що вони швидко втомлюються, тоді допоможе сік петрушки та моркви.

Сосуди очей не будуть крихкими, якщо до повсякденного раціону включити абрикоси, можна абрикосовий сік та сухофрукти, також ягоди шипшини.

Якщо є проблема короткозорості, то потрібно їсти гарбузову кашу та ягоди глоду.

При катаракті, глаукомі, захворюваннях зорового нерву дуже корисна петрушка та її сік. Буде досить однієї столової ложки на день, щоб зменшити симптоми захворювання.

Ягоди чорниці, які містять вітаміни групи В, С та пігмент лютеїну, допомагають позбутися втоми очей та підтримують гостроту зору.

Як покращити зір в домашніх умовах: корисні поради

Якщо є серйозна проблема захворювання очей, у такому випадку краще звернутися до лікаря і не експериментувати. Та щоб підтримувати здоровий зір і не доводити до важких проблем з очима, можна виконувати прості рекомендації в домашніх умовах.

Варто робити перерви під час сидіння за комп’ютером. П’ятнадцяти хвилин кожні півтори години вистачить, щоб зменшити навантаження на очі та відпочити. Також можна використовувати спеціальні окуляри, які мають фільтр синього світла. Не слід, відриваючись від комп’ютера, відразу перемикатися на телефон, адже очі потребують повноцінного відпочинку.

Потрібно частіше моргати – таким чином очі отримують зволоження та очищуються від пилових мікрочастинок. А це дуже важливо для підтримання гостроти зору.

Регулярно робіть гімнастику для очей – це дуже корисно для відновлення здоров’я та зору. Якщо самі не знаєте, який комплекс вправ потрібно зробити, зверніться до лікаря, який підбере гімнастику згідно ваших індивідуальних потреб.

Масаж шийної зони. Щоб покращити гостроту зору можна працювати не тільки з очима, а й робити вправи для м’язів шиї. Оскільки через велике навантаження на м’язи шийного відділу сповільнюється кровообіг, мозок починає відчувати кисневе голодування, що призводить до проблем з очима. У такому випадку допоможе самомасаж шиї.

Дотримання режиму дня та якісний відпочинок. Якщо людина повноцінно не відпочиває, має хронічну втому та постійно недосипає, зростає внутрішньочерепний тиск. Така проблема може призвести до глаукоми, людина з часом може навіть осліпнути. А безсоння призводить до набряку очного нерву. Тому потрібно добре висипатися, бажано спати у повній темряві, за необхідності можна скористатися маскою для сну.

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