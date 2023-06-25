З віком чоловіки втрачають статеві хромосоми, що робить рак більш смертоносним — дослідження

Хромосоми - основні структури клітинного ядра, які є носіями генів і визначають спадкові властивості клітин та організмів, можуть відігравати важливу роль у боротьбі з хворобами. Зокрема, втрата Y-хромосоми дозволяє клітинам раку сечового міхура "обходити" імунну систему та набувати дуже агресивного характеру.

Про це йдеться в новому дослідженні, що здійснили вчені американського онкологічного центру Cedars-Sinai.

Директор центру і відповідний автор дослідження Ден Теодореску зі своєю командою дослідників з усієї країни виявили, що клітини чоловіків містять X-хромосому та Y-хромосому, які утворюють пару та дають інструкції щодо того, які гени повинні експресуватися в організмі.

Згідно з дослідженням, з часом чоловіки починають втрачати частину Y-хромосом через швидкий обмін речовин.

"Це дослідження вперше встановлює зв’язок, який ніколи не встановлювався раніше, між втратою Y-хромосоми та реакцією імунної системи на рак. Ми виявили, що втрата Y-хромосоми дозволяє клітинам раку сечового міхура вислизати від імунної системи та набувати дуже агресивного характеру", — сказав Теодореску.

Перебіг дослідження

Медики проаналізували дві групи чоловіків: по 300 людей віком від 34 до 90 років, представників різних рас. Всі вони мали локально поширений м’язово-інвазивний рак сечового міхура.

"Y-хромосома містить креслення для певних генів. Грунтуючись на тому, як ці гени експресуються в нормальних клітинах слизової оболонки сечового міхура, дослідники розробили систему оцінки для вимірювання втрати Y-хромосоми при раку", — йдеться у повідомленні.

Учасники дослідження отримали високий або низький рейтинг «сигнатури Y-хромосоми», і їх прогрес спостерігався з часом.

Дослідники виявили, що "пацієнти з (а) низьким показником експресії гена Y-хромосоми мали значно гіршу загальну виживаність порівняно з пацієнтами з більш високою експресією", — йдеться в дослідженні.

Тест показав, що Y-хромосома зіграла певну роль, але дослідники не знали чому. Тож вони спробували інший тест на мишах.

Дослідники вирощували клітини раку сечового міхура у мишей з неушкодженою імунною системою. Вони виростили пухлини у деяких мишей, у яких були повні Y-хромосоми, а у деяких були відсутні Y-хромосоми.

Фахівці виявили, що клітини раку сечового міхура росли "набагато швидше" у мишей, у яких було менше Y-хромосом порівняно з тими, у яких багато, згідно з релізом.

"Той факт, що ми бачимо різницю в темпах росту лише тоді, коли діє імунна система, є ключем до ефекту «втрати Y» при раку сечового міхура", — сказав Теодореску.

Ці результати означають, що коли клітини втрачають Y-хромосому, вони виснажують Т-клітини. А без Т-клітин для боротьби з раком пухлина агресивно росте».

Попередні дослідження показали, що втрата Y-хромосоми присутня при багатьох типах раку у чоловіків, включаючи від 10 до 40 відсотків раку сечового міхура, згідно з релізом.

Втрату Y-хромосоми також пов’язують із захворюваннями серця та хворобою Альцгеймера, обидва стани частіше зустрічаються у літніх людей.

Агресивний характер раку не означає, що він не піддається лікуванню.

"На щастя, у цього агресивного раку є ахіллесова п’ята, оскільки він більш чутливий до інгібіторів імунних контрольних точок, ніж рак з неушкодженою Y-хромосомою", — сказав співавтор Хані Абдель-Хафіз у релізі.

"Маленькі воїни" організму

Імунна система людського організму бореться з раковими клітинами. Т-клітини атакують ракові та викликають їхнє запалення та смерть, але організм людини виробляє обмежену кількість Т-клітин, і якщо ракових забагато, щоб боротися, Т-клітини не встигають знищувати загрозу.

Інгібітори імунних контрольних точок запобігають надто низькому вмісту Т-клітин у вашому організмі, і вони є одним із бажаних методів лікування раку сечового міхура, згідно з релізом.

"Виснаження Т-клітин можна частково повернути назад за допомогою інгібіторів контрольних точок, але якщо ми зможемо зупинити це в першу чергу, є великий потенціал для покращення результатів для пацієнтів", — сказав Теодореску.

Хоча дослідження проводилося виключно на Y-хромосомах, унікальних для чоловіків, Теодореску сказав, що результати дослідження можна застосувати до представників усіх статей, оскільки хромосомні зміни також можуть відбуватися в Х-хромосомі.

"Фундаментальні нові знання, які ми тут надаємо, можуть пояснити, чому певні види раку гірше протікають у чоловіків або жінок, і як найкраще їх лікувати. Це також показує, що Y-хромосома не тільки визначає біологічну стать людини", — додав вчений.

Нагадаємо, переважній більшості пацієнтів із раком сечового міхура діагностовано хворобу, яка не є фатальною загрозою для життя, але, як правило, є агресивною. Про це йдеться в іншому дослідженні щодо онкологічних хвороб.

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