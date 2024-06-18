З яких грибів категорично заборонено варити суп: вони виділяють отруту під час приготування

Експерти не рекомендують варити суп із лисичок, рижиків, сироїжок та деяких інших грибів, бо в них є токсини.

Напевно, немає такої людини, яка б не любила запашного супу з грибочками. А якщо збирати їх самостійно, то суп стає удвічі смачнішим. Втім, не всі гриби, як зазначають експерти з безпеки харчування, можна варити. Наприклад, не слід готувати перезрілі гриби і ті, які росли біля дороги, вони мають у своєму складі найбільше небезпечних для здоров’я токсинів. Розповідаємо, з яких грибів не варто варити суп, а які можна готувати.

З яких грибів не можна варити суп, бо вони містять токсини

Пластинчасті гриби. Цей вид грибів під час варіння може виділяти токсини, тому їх не варто кидати в суп: грузді, рижики, лисички, сироїжки, весняні сморчки.

Цей вид грибів під час варіння може виділяти токсини, тому їх не варто кидати в суп: грузді, рижики, лисички, сироїжки, весняні сморчки. Переспілі гриби. Такі гриби містять зіпсований білок, який за своїми властивостями схожий на хітин – це вкрай небезпечна сполука, яка може провокувати алергічні реакції. Також старі гриби заражені цвіллю та паразитами, які потрапляють до супу під час його приготування.

Такі гриби містять зіпсований білок, який за своїми властивостями схожий на хітин – це вкрай небезпечна сполука, яка може провокувати алергічні реакції. Також старі гриби заражені цвіллю та паразитами, які потрапляють до супу під час його приготування. Гриби, зібрані біля доріг. Такі гриби накопичують важкі метали та різні отруйні речовини, часто їх концентрація перевищує норму. Зокрема, у капелюшках збираються токсини з опадів та вихлопних газів, там також можуть бути радіоактивні елементи. А під час приготування переспілих грибів ці отруйні речовини залишаються у бульйоні.

З яких грибів можна готувати суп

Найсмачніший грибний суп виходить з білих грибів, шампіньйонів, опеньок та маслюків. Перед тим, як варити суп, гриби треба ретельно вимити та почистити, маленькі можна не розрізати, великі варто розділити на кілька частин. Після першого варіння гриби краще посмажити, щоб надати страві більш насиченого смаку, а вже потім кидати в суп.

Якщо гриби сушені, то перед їхнім приготуванням варто звернути увагу на такі властивості:

Пластинка капелюшка повинна бути цілісною, а товщина не має бути більшою ніж пів сантиметра.

Сам гриб повинен бути невеликого розміру з чіткими контурами пластинок капелюшків.

Колір капелюшка має бути світло-коричневого відтінку.

Нижня частина ніжки якісного гриба рівна та неушкоджена.

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