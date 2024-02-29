За допомогою 3D-друку: вчені створили суперреалістичні протези очей за рекордно короткий час (фото)

Надзвичайно реалістичні протези очей тепер можна надрукувати на 3D-принтері.

Науковці винайшли технологію створення очних протезів за допомогою 3D-принтера. Ця технологія може бути використана для допомоги 8 млн людям у всьому світі, яким потрібен протез через те, що вони втратили око. Завдяки цьому пацієнти, які мають очні вади, почуваються комфортно і долають невпевненість у собі.

Про це пише Live Science.

Результати дослідження, опубліковані в науковому журналі Nature, свідчать, що на виготовлення таких протезів достатньо 90 хвилин, а носити їх можна протягом 5-10 років.

Вчені створили суперреалістичні протези очей за рекордно короткий час Фото: Johann Reinhard et al., Nature Communications

Для порівняння, вручну кваліфікований технік або окуліст працює над подібним протезом упродовж восьми годин.

"ехнологія 3D-друку може допомогти вісьмом мільйонам людей, які через дефекти або втрату ока потребують принаймні одного протезу. Пацієнти тривожаться через носіння протезів і не хочуть, щоб інші це помічали. Ці "очі" реалістичні, тож можуть допомогти їм брати більше участі у суспільному житті", – розповідає провідний автор дослідження і науковий співробітник Інституту досліджень комп'ютерної графіки Фраунгофера в Німеччині Йоганн Райнхард.

Він додає, що вже 200 дорослих пацієнтів очної лікарні Мурфілдс (MEH) в Лондоні мають протези такого типу.

Процес виготовлення протезів

Спеціалісти створюють зображення порожньої очної ямки пацієнта та здорового ока. Потім їх обробляють і використовують для креслень. Дані відправляють у лабораторію 3D-друку.

Фото: Johann Reinhard et al., Nature Communications

Зазвичай цей процес триває 90 хвилин, але його можна пришвидшити, якщо друкувати кілька протезів одночасно, каже Райнхард. Після того їх вставляють людині – процедура займає від 15 до 30 хвилин.

Дослідники зазначають, протези точно повторюють колір, розмір і структуру здорового ока пацієнта. Також вони добре відтворюють райдужну оболонку й очний білок.

"Пластикові очі" треба змінювати кожних 5-10 років, адже матеріал, з якого вони виготовлені, зношується. Крім того, око розфарбовують вручну, тож існує ймовірність, що наступні протези, виготовлені для тієї самої людини, можуть відрізнятися за виглядом і формою", – йдеться у поясненні фахівців.

Близько 80% дорослих, які потребують протезу, теоретично можуть його отримати. Однак, за словами Райнхарда, не можливо покрити всі запити, адже у деяких людей очна ямка має складну форму, до якої комп’ютерові складно підібрати зручний протез.

Також потрібно провести низку додаткових досліджень, щоб з’ясувати, чи можна такі протези застосовувати дітям.

Зараз команда науковців зосередилася на вивченні ефективності 3D-надрукованих очей у 40 пацієнтів. Їхні дані порівнюють із тими, хто має протези, виготовлені вручну.

Нагадаємо, ТСН.ua розповідав історію військовослужюовця Андрія Усача з Рівненщини, який пішов захищати Україну від окупантів. Дивом вижив, коли йому ампутували ногу в ангарі Луганського аеропорту, бо не могли евакуювати. Відтоді чоловік допомагає побратимам, збираючи їм допомогу по всьому світу.

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