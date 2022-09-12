За скільки має приїхати “швидка”: нормативи доїзду бригади екстреної медичної допомоги

Як працює служба під час війни.

Які існують нормативи доїзду бригади екстреної медичної допомоги?

Чи впливає воєнний стан на те, за скільки мають приїхати медики на виклик?

Фахівці МОЗ відповіли на запитання щодо нормативів доїзду бригади екстреної медичної допомоги.

Типи звернень за екстреною медичною допомогою

Критичні - 10 хв

Супроводжуються відсутністю або неефективним диханням, ознаками масивної кровотечі чи крововтрати.

Екстрені - 20 хв

Супроводжуються порушенням свідомості, ознаками кровотечі, ознаками гострого коронарного синдрому, мозкового інсульту, розладами дихання.

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