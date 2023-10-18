За тиждень руки та груди стануть підтягнутими: всього лише три вправи

З роками через відсутність постійного фізичного навантаження м'язи рук стають в'ялими, а груди обвисають. Щоб вирішити цю проблему не потрібно виснажувати себе серйозними тренуваннями. Просто додайте до свого розпорядку дня ці три вправи.

Цікаво, що результат від цих досить простих тренувань, ви зможете побачити вже через 5-7 днів за умови щоденного навантаження.

Перша вправа:

випрямте спину і з'єднайте долоні перед собою на рівні грудей;

натискайте однією рукою на іншу;

напругу потрібно тримати близько 10 секунд, а потім розслаблятися;

повторюєте 10 разів.

Друга вправа:

Які вправи для м'язів рук та грудей виконувати / Фото: Unsplash

встаньте прямо і руки покладіть вздовж тіла;

повільно піднімайте руки догори, витягуючи їх уздовж боків;

коли досягнете майсимальної точки, затримайтесь на 10 секунд, потрібно відчути напругу в м'язах рук та плечей;

повільно опустіть руки та розслабтеся;

повторюєте 10 разів.

Третя вправа "Слон":

розставте ноги на ширині плечей, нахиліть корпус вперед. Важливо, щоб спина залишалася паралельною підлозі;

розслабте руки та опустіть їх, почніть розмахувати ними справа-наліво, рухаючись при цьому назад. Голова повинна повторювати рухи рук.

Проводьте ці вправи щодня і через тиждень ви побачите чудові результати. Ваші груди стануть пружнішими, а руки — більш рельєфними. Не забувайте також про правильне харчування і зволоження шкіри. Це допоможе досягти ще кращих результатів.

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