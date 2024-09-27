За яких хвороб українцям призначатимуть медичний канабіс — МОЗ

Йдеться про випадки, коли використання інших ліків не забезпечує досягнення очікуваного терапевтичного ефекту.

Міністерство охорони здоровʼя визначило перелік хвороб і станів, за яких пацієнтам призначатимуть ліки з медичного канабісу.

Про це повідомили в п'ятницю, 27 вересня, на офіційній сторінці відомства.

“Загалом йдеться про випадки, коли використання інших ліків не забезпечує досягнення очікуваного терапевтичного ефекту або спричиняє побічні реакції, які погано переносяться пацієнтом”, - повідомили в МОЗ.

Зокрема, йдеться про хронічний або нейропатичний біль та/або спастичність, спричинені такими захворюваннями:

злоякісні новоутворення;

діабетична нейропатія;

розсіяний склероз;

ураження трійчастого та лицевого нерва;

невралгії внаслідок оперізувального лишаю;

ураження нервових корінців та сплетінь;

компресія нервових корінців та сплетінь під час хвороб;

мононевропатії верхньої кінцівки;

мононевропатії нижньої кінцівки;

поліневропатії та інші ураження периферичної нервової системи;

церебральний параліч та інші паралітичні синдроми;

травми спинного мозку;

внутрішньочерепні травми.

Також засоби на основі медичного канабісу можуть призначати у разі:

нудоти та блювання внаслідок хімієтерапії під час лікування новоутворень;

хвороби Паркінсона, синдрому де ля Туретта;

рефрактерної (фармрезистентній) епілепсії;

захворювань, що спричиняють судомні напади у дитячому віці: синдром Леннокса-Гасто, синдром Драве, туберозний склероз;

втрати ваги, пов’язаної з анорексією у пацієнтів з хворобами, зумовленими вірусом імунодефіциту людини;

інших захворювань — лише за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії.

Цей перелік періодично переглядатимуть за наявності нових доказових досліджень.

У МОЗ наголосили, що ліки на основі медичного канабісу можна буде отримати лише за електронним рецептом лікаря “первинки” або лікаря, що надає спеціалізовану медичну допомогу. Дані про таке призначення вноситимуться до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Як визначатимуть дозування

Дозування та режим приймання лікарського засобу на основі канабісу визначатиме лікар індивідуально з урахуванням віку, ваги, стану здоровʼя, супутніх захворювань пацієнта й інших факторів.

Дітям також можна призначати такі ліки, проте за умови, що співвідношення канабідіолу до тетрагідроканабінолу в них становить більше ніж 20:1, а максимальна добова доза не перевищує 25 мг/кг ваги тіла.

Які протипоказання для медичного канабісу

Ліки на основі медичного канабісу не призначають:

вагітним та жінкам, які годують груддю (в разі використання лікарських засобів з тетрагідроканабінолом);

пацієнтам з відомою чи підозрюваною особистою або сімейною історією шизофренії чи іншого психотичного розладу, а також у тому разі, якщо в пацієнта є тяжкі розлади особистості (виняток — депресія, пов’язана з основним захворюванням).

Серед протипоказань — підвищена чутливість до канабіноїдів чи будь-якої іншої допоміжної речовини лікарського засобу.

Пацієнтам, що мають помірні або тяжкі порушення функції печінки, призначати лікарські засоби канабісу не рекомендується або ж дозволяється за умови зменшення дозування.

Окрім того, приймання такого лікарського засобу мають припинити, якщо протягом 4-12 тижнів не вдасться отримати бажаного терапевтичного ефекту або у разі серйозних побічних реакцій (зокрема, пов’язаних із психічним станом).

Нагадаємо, останнім часом у різних областях України лікарі все частіше фіксують випадки захворювання людей на гарячку Західного Нілу. Зокрема, тільки на Хмельниччині лише у вересні було виявлено семеро людей з цим небезпечним захворюванням. На жаль, одна пацієнтка померла в лікарні від ускладнень хвороби.

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