За якими ознакам можна зрозуміти, що холестерин підвищений: достатньо подивитись на суглоби та очі

Як зрозуміти, що рівень холестерину високий, про це свідчать зовнішні ознаки

Високий рівень холестерину у більшості людей не викликає ніяких симптомів, а звичайний аналіз крові не заміряє цей показник. В той час, як підвищення рівня холестерину може привезти до утворення атеросклеротичних бляшок викликати серйозні проблеми, як то розвиток гіпертонічної хвороби, серцевий приступ і навіть інфаркт чи інсульт.

Спеціалісти Британського кардіологічного центру, що займається дослідженнями хвороб серця та судин назвали зовнішні ознаки, які може помітити кожний, якщо уважно подивиться на себе та які вказують на високий холестерин.

Ознаки, які вказують на високий рівень холестерину

Ксантоми сухожиль. Пухлиноподібні утворення, спричинені холестерином, які можуть з’явитися на суглобах рук, колінах або ахілловому сухожиллі позаду кісточки.

Ксантоми сухожиль

Ксантелазми – маленькі жовті грудочки холестерину, які можна побачити біля внутрішнього куточка ока.

Ксантелазми

Рогівкова дуга – це блідо-біле кільце навколо кольорової частини ока, його райдужної оболонки.

Рогівкова дуга

Якщо ви виявили якусь з цих ознак, потрібно проконсультуватися з лікарем, здати відповідні аналізи.

Аналіз крові, який визначає рівень холестерину називається "ліпідним профілем". Він визначає рівень "хорошого" холестерину (ЛПВЩ), "поганого" холестерину (ЛПНЩ) і тригліцеридів.

Нормальний рівень холестерину коливається в межах від 3,1 до 5 ммоль/літр.

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