Заборона на куріння всім, хто народився після 2008 року: де впроваджують обмеження

Заборона на куріння для дітей / © Associated Press

У парламенті Великої Британії підтримали законопроєкт, за яким хочуть заборонити куріння всім громадянам, які народилися після 2008 року. Міністри сподіваються, що законопроєкт про тютюн та вейпи, який набуде чинності з наступного тижня, допоможе створити «покоління, яке не курить».

Про це повідомляє The Guardian.

У Великій Британії заборонили продаж цигарок та тютюну дітям після 2008 року народження

У законопроєкті йдеться, що всі, хто народилися з 1 січня 2009 року, не матимуть доступу до купівлі тютюнових виробів. Легально купити їх буде неможливо.

Наступного тижня законопроєкт отримає королівське схвалення і стане законом офіційно. Працювали над законопроєктом довго — 1,5 року. Документ пройшов поправки від обох Палат парламенту.

Міністри Великої Британії сподіваються, що новий закон суттєво знизить рівень продажу тютюнових виробів і зробить населення здоровішим. До того ж куріння населення суттєво «б’є» по бюджету Великої Британії.

До прикладу, щороку в Англії відбувається близько 400 тисяч госпіталізацій, пов’язаних з курінням, і ще 64 тисячі смертей. Це щороку обходиться Національній службі охорони здоров’я у 3 мільярди фунтів стерлінгів.

Загальні витрати для суспільства в Англії сягають від 21,3 до 27,6 мільярда фунтів стерлінгів на рік через втрату продуктивності.

Міністр охорони здоров’я Вес Стрітінг назвав законопроєкт історичним.

«Діти у Великій Британії стануть частиною першого покоління, вільного від куріння, захищеного від залежності та шкоди на все життя», — заявив Стрітінг.

Ухвалення нового закону дасть міністрам Британії можливість посилити чинну заборону на куріння в громадських місцях — її хочуть поширити на дитячі майданчики, території біля шкіл та лікарень.

Крім усього, у Великій Британії заборонять брендування, просування та рекламу вейпів та нікотинової продукції для дітей.

Чи заборонили куріння дітям в Україні

В Україні діє сувора заборона на продаж тютюнових виробів, електронних сигарет та кальянів особам до 18 років.

Нині збираються розглянути посилення обмежень, таких як реклама тютюнових виробів у громадських місцях та видиме розміщення тютюнових виробів у супермаркетах.

Також в Україні набув чинності закон, за яким заборонили «привабливі» добавки або пакування для сигарет, вейпів та стіків.

Крім цього, в країні хочуть заборонити електронні сигарети. Законопроєкт понад рік чекає розгляду.

Наразі батьки українських дітей, які курять, можуть отримати штраф від 850 до 1700 грн, а при повторному порушенні — до 5100 грн. В Україні заборонено курити на території шкіл, лікарень, кафе, дитячих майданчиків та в громадському транспорті.