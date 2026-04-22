- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 361
- Час на прочитання
- 2 хв
Заборона на куріння всім, хто народився після 2008 року: де впроваджують обмеження
Британський парламент підтримав закон, що забороняє куріння для нових поколінь. Це крок до формування суспільства без тютюнової залежності.
У парламенті Великої Британії підтримали законопроєкт, за яким хочуть заборонити куріння всім громадянам, які народилися після 2008 року. Міністри сподіваються, що законопроєкт про тютюн та вейпи, який набуде чинності з наступного тижня, допоможе створити «покоління, яке не курить».
Про це повідомляє The Guardian.
У Великій Британії заборонили продаж цигарок та тютюну дітям після 2008 року народження
У законопроєкті йдеться, що всі, хто народилися з 1 січня 2009 року, не матимуть доступу до купівлі тютюнових виробів. Легально купити їх буде неможливо.
Наступного тижня законопроєкт отримає королівське схвалення і стане законом офіційно. Працювали над законопроєктом довго — 1,5 року. Документ пройшов поправки від обох Палат парламенту.
Міністри Великої Британії сподіваються, що новий закон суттєво знизить рівень продажу тютюнових виробів і зробить населення здоровішим. До того ж куріння населення суттєво «б’є» по бюджету Великої Британії.
До прикладу, щороку в Англії відбувається близько 400 тисяч госпіталізацій, пов’язаних з курінням, і ще 64 тисячі смертей. Це щороку обходиться Національній службі охорони здоров’я у 3 мільярди фунтів стерлінгів.
Загальні витрати для суспільства в Англії сягають від 21,3 до 27,6 мільярда фунтів стерлінгів на рік через втрату продуктивності.
Міністр охорони здоров’я Вес Стрітінг назвав законопроєкт історичним.
«Діти у Великій Британії стануть частиною першого покоління, вільного від куріння, захищеного від залежності та шкоди на все життя», — заявив Стрітінг.
Ухвалення нового закону дасть міністрам Британії можливість посилити чинну заборону на куріння в громадських місцях — її хочуть поширити на дитячі майданчики, території біля шкіл та лікарень.
Крім усього, у Великій Британії заборонять брендування, просування та рекламу вейпів та нікотинової продукції для дітей.
Чи заборонили куріння дітям в Україні
В Україні діє сувора заборона на продаж тютюнових виробів, електронних сигарет та кальянів особам до 18 років.
Нині збираються розглянути посилення обмежень, таких як реклама тютюнових виробів у громадських місцях та видиме розміщення тютюнових виробів у супермаркетах.
Також в Україні набув чинності закон, за яким заборонили «привабливі» добавки або пакування для сигарет, вейпів та стіків.
Крім цього, в країні хочуть заборонити електронні сигарети. Законопроєкт понад рік чекає розгляду.
Наразі батьки українських дітей, які курять, можуть отримати штраф від 850 до 1700 грн, а при повторному порушенні — до 5100 грн. В Україні заборонено курити на території шкіл, лікарень, кафе, дитячих майданчиків та в громадському транспорті.