Забудьте про 10 тисяч кроків щодня: вчені розповіли, як та коли потрібно прогулюватись, щоб бути здоровим

Прогулянка / © Pixabay

Реклама

Довгий час золотим стандартом здорового способу життя вважалися 8-10 тисяч кроків на день. Проте виявилося, що час, коли ми вирішуємо пройтися, має куди більше значення для рівня цукру в крові, ніж загальна відстань.

Про це пише Rynekzdrowia.pl.

Дослідники провели експеримент, розділивши учасників на три групи: тих, хто вів малорухливий спосіб життя, тих, хто ходив пішки протягом 30 хвилин у довільний час, і тих, хто виходив на коротку 10-хвилинну прогулянку відразу після прийому глюкози.

Реклама

Результати виявилися приголомшливими: саме коротка прогулянка відразу після їжі була найбільш ефективною. У цій групі середній рівень цукру склав близько 164 мг/дл, тоді як у малорухливих людей він сягав майже 182 мг/дл. Цікаво, що тривала 30-хвилинна прогулянка, виконана пізніше, не показала суттєвих переваг порівняно з відсутністю активності взагалі.

Чому момент ходьби важливіший за відстань

Відповідь криється в особливостях нашої фізіології. Після їжі рівень глюкози в крові природним чином підвищується і зазвичай досягає піка протягом 30-60 хвилин.

«Якщо ми починаємо рухатися приблизно в цей час, наші м’язи починають використовувати глюкозу як паливо. Це запобігає настільки швидкому підвищенню рівня глюкози в крові. В результаті організму потрібно менше інсуліну, і весь метаболічний процесс стає стабільнішим», — зазначають автори дослідження.

Такий підхід повністю суперечить поширеній думці про те, що найважливішим показником є загальна денна активність. Насправді навіть невеликі, але вчасно сплановані вправи можуть бути значно кориснішими.

Реклама

Стабілізація рівня глюкози після їжі критично важлива не лише для людей з діабетом або переддіабетом. Для здорових людей це шлях до подолання хронічної втоми, стабілізації енергії та профілактики метаболічних захворювань у майбутньому.

Окрім контролю цукру, звичка рухатися після трапези несе низку додаткових переваг. Ендокринолог доктор Сваті Таял Горай в інтерв’ю виданню Times of India підкреслила:

«Ця проста звичка також може покращити травлення, зменшити сонливість після їжі та сприяти загальному покращенню здоров’я серцево-судинної системи».

Автори дослідження акцентують на тому, що 10-хвилинна прогулянка ідеально вписується в сучасний ритм життя. Вона не потребує спеціальної підготовки, спортивного одягу чи абонемента в зал. Достатньо просто встати з-за столу і походити навіть по дому.

Реклама

На практиці це означає те, що замість нав’язливого підрахунку тисяч кроків наприкінці дня, краще зосередитися на коротких «мікро-сесіях» активності після кожного прийому їжі. Це один із найпростіших та науково підтверджених способів підтримки здоров’я в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, вчені з’ясували, що аеробні вправи підвищують загальні добові витрати калорій значно менше, ніж вважалося раніше, особливо у поєднанні з дієтою.

Про це повідомляє Earth.com із посиланням на дослідження Університету Дьюка. Науковці Герман Понтцер та Ерік Трекслер встановили, що тренування додають лише близько третини від витрачених під час занять калорій до загального добового енергоспоживання.

Дослідники пояснюють це тим, що організм компенсує навантаження, знижуючи витрати енергії на інші процеси, зокрема базовий метаболізм.

Реклама

Особливо цей ефект посилюється, коли фізична активність поєднується з обмеженнями в харчуванні.

Водночас силові тренування, за даними дослідження, можуть бути ефективнішими, оскільки сприяють додатковим витратам енергії під час відновлення м’язів.