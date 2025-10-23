Кеш’ю / © Pixabay

Регулярне вживання кеш’ю допомагає боротися з ожирінням, а також може покращити показники здоров’я без суворих дієт та тренувань.

Результати дослідження опубліковані у журналі Nutrition Research (NR).

Експерти кажуть, що кешью багаті ненасиченими жирами, магнієм та антиоксидантами, які допомагають зменшити накопичення вісцерального (внутрішнього) жиру та захищають клітини від ушкоджень.

Вчені вважають, що включення кешью в раціон може стати недорогим та природним способом зниження ризиків метаболічних та серцево-судинних захворювань.

У порівнянні з іншими солодощами, горіх кеш’ю має низький вміст цукру. Споживання меншої кількості цукру може бути корисним для тих, хто прагне схуднути, оскільки це допомагає уникнути різких коливань рівня цукру в крові та зменшити надлишкові калорії. Кеш’ю також містить значну кількість білка, що може бути корисним для забезпечення довготривалого відчуття ситості.

Нижче подано приблизну інформацію про харчову цінність та калорійність горіхів кеш’ю на 100 грамів:

Калорії: приблизно 553 ккал. Кеш’ю є висококалорійним продуктом, що дозволяє надавати організму значну кількість енергії від його вживання.

Білки: близько 18 г. Горіх кеш’ю містить велику кількість білка, що робить його важливим компонентом для будівництва і відновлення тканин організму.

Жири: приблизно 44 г. Головні жири в кеш’ю — мононенасичені та поліненасичені жири, які відомі своїми корисними властивостями для серцево-судинної системи.

Вуглеводи: приблизно 30 г. Вуглеводи у горіхах кеш’ю складаються з різних форм цукрів.

Вітаміни та мінерали: кеш’ю є джерелом вітамінів групи В, вітаміну Е, магнію, фосфору, цинку та інших корисних мікроелементів.

Антиоксиданти: кеш’ю містить антиоксиданти, які допомагають захищати клітини від окислювання та впливу вільних радикалів.

